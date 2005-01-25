آخرين تحولات انتخاباتي عراق ( 37)

خبر 271 ) آمادگي هاي گسترده در آستانه برگزاري انتخابات عراق

شبكه العالم از آمادگي هاي بالا درنقاط مختلف عراق براي برگزاري انتخابات سراسري اين كشور در 30 ژانويه (11بهمن) خبر داد.



از كركوك خبر مي رسد پس از توافق بدست آمده ميان هيات عالي اجرايي انتخابات و احزاب و سران كردستان عراق مبني بر اجازه دادن به اكرادي كه در زمان رژيم صدام از اين منطقه رانده شدند براي شركت در انتخابات آمادگي ها براي برگزاري اين عمليات مهم در حال افزايش است هرچند برخي گروه هاي عرب اين شهر در اعتراض به اين توافقنامه شركت خود را در انتخابات تحريم كرده اند اما تركمان هاي اين شهر اعلام كرده اند هرچند اعتراض هايي به اين توافقنامه دارند اما به خاطر همراهي با روند دمكراتيك عراق در انتخابات شركت خواهند كرد.

در بغداد نيز تدابير امنيتي گسترده اتخاذ شده است تا انتخابات در نهايت سلامت وامنيت برگزار شود .



خبر 272) تاكيد علاوي بر ثبات اوضاع امنيتي در اكثر مناطق عراق

اياد علاوي نخست وزيردوقت موقت تاكيد كرده است بسياري از مناطق عراق براي برگزاري انتخابات آماده شده است و امنيت در آنها برقرار است .



به گفته وي نيروهاي عراقي در آمادگي كامل بسر مي برند تا امنيت انتخابات را تامين و تضمين كنند .



علاوي درعين حال تاكيد كرد كساني كه در انتخابات شركت نكنند در عين حال درها به روي آنها براي مشاركت در عمليات سياسي وترسيم آينده كشورشان باز است .



مقامات امنيتي دولت موقت تاكيد مي كنند وضعيت امنيتي 14 استان از 18 استان عراق براي برگزاري انتخابات قابل قبول است.



خبر 273) تاكيد سولانا بر لزوم مشاركت همه طيف هاي جامعه عراق در انتخابات وعمليات سياسي

خاوير سولانا هماهنگ كننده سياست خارجي اتحاديه اروپايي در حالي نسبت به عدم مشاركت اهل سنت عراق در انتخابات سراسري اين كشور هشدار داده است كه بيش از نيمي از نامزدهاي شركت كننده در انتخابات عراق را اهل سنت تشكيل مي دهند.

سولانا گفته است : اعتقادي به اين ندارم كه با شركت نكردن اهل سنت در انتخابات عراق روي ثبات را ببيند لذا بر همه لازم است تا اگر اهل سنت در انتخابات شركت نكرند حداقل تمام تلاش هاي خود را براي شركت دادن آنها در تدوين قانون اساسي دايمي كشور بكاربندند.

سولانا گفت: بايد همه طيف هاي عراق در انتخابات اين كشورشركت كنند در غير اين صورت رسيدن به مرحله برقراري ثبات بسيار دشوار خواهد بود .

هماهنگ كننده سياست خارجي اتحاديه اروپايي ابراز اميدواري كرد كه از منزوي شدن اهل سنت در عراق جلوگيري شود.

خبر 274) بيش از 72 درصد مردم عراق در انتخابات كشورشان شركت خواهند كرد



بر يك اساس يك نظر سنجي انجام شده از سوي وزارت برنامه ريزي عراق بيش از 72 درصد واجدان شرايط راي در انتخابات سراسري 30 ژانويه(11 بهمن) شركت خواهند كرد.



اين نظرسنجي را كه وزارت برنامه ريزي در يك جامعه آماري 3313 تني ازعراقي هاي بالاي 18 سال بعمل آورده است 66 درصد از عراقي ها معتقدند انتخابات بايد تحت شرايط كنوني هم برگزار شود در حالي كه 3/53 درصد بر اين اعتقاد هستند كه وضعيت امنيتي مناطق مسكوني خود را خوب ، 7/21 درصد متوسط و 25 درصد آن را بد توصيف كرده اند.

اين نظرسنجي به اين اشاره مي كند كه 4/74 درصد عراقي ها تمايل دارند در انتخابات شركت كنند درحالي كه در منطقه كردستان اين نسبت به 97 درصد و در استان هاي جنوبي عراق شامل نجف، المثني، بصره ، ميسان، ذي قار، واسط، بابل، كربلا و قادسيه 96 درصد عراقي ها اعلام كرده اند در انتخابات شركت خواهند كرد در حالي كه در استان هاي مركزي شامل بغداد 33 درصد نسبت به شركت در انتخابات ابراز تمايل كرده اند و 5/15 درصد اعلام كرده اند قصد شركت ندارند و 10 درصد هم اعلام كرده اند هنوز در اين باره تصميم نگرفته اند.

خبر 275) حكيم از بروز تغييرات اساسي در عراق پس از انتخابات خبر داد



رييس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق اعلام كرد پس از برگزاري انتخابات سراسري در 30 ژانويه ، تغييرات اساسي در عراق ايجاد خواهد شد.



عبدالعزيز حكيم يكي از سياستمداران برجسته عراقي در مصاحبه با روزنامه گاردين، ضمن اعلام اين نكته كه افسران مرتبط با بعثي ها بركنار خواهند شد، متعهد شد كه پس از برگزاري انتخابات 30 ژانويه تغييراتي بنيادي در نيروهاي امنيتي ايجاد شود.

رييس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق به شدت از ناكارآمدي هاي آمريكا در ايجاد امنيت در عراق انتقاد كرد و گفت: فرماندهان آمريكايي به جنايت كاران رژيم گذشته وابسته هستند.

وي تاكيد كرد كه هيچ سمت مديريتي را به عهده نخواهد گرفت. اما معاونان وي از جمله عادل عبدالمهدي يكي از پست هاي اصلي كابينه را به عهده مي گيرد.



خبر 276) تاكيد ابراهيم جعفري بر استقلال نامزدهاي ليست ائتلاف عراق يكپارچه



ابراهيم جعفري معاون رئيس جمهور موقت عراق با تاكيد بر مشاركت همه اقشار مختلف ملت عراق از جمله اهل سنت در انتخابات سراسري اين كشور بار ديگر اتهامات برخي جريان ها عليه اعضاي ليست ائتلاف عراق يكپارچه مبني بر وابستگي به ايران را كذب محض خواند.



رئيس حزب الدعوه اسلامي و از نامزدهاي مطرح در ليست ائتلاف عراق يكپارچه با انتقاد از اتهامات برخي شخصيت هاي عراقي از جمله حازم شعلان وزير دفاع موقت عليه اعضاي اين ليست كه آنها را به وابستگي به ايران متهم كرد، تصريح كرد: اتهام وابستگي برخي شخصيت هاي اين ليست به ايران كذب محض است تمام شخصيت هاي اين ليست از افراد شايسته و مسئوليت شناس و دلسوز عراقي و كاملا مستقل هستند كه خواهان ايجادعراق آباد دمكراتيك شكوفا كه با همسايگان و ديگر كشورها روابط حسنه داشته باشد.

جعفري تصريح كرد هيات عالي اجرايي انتخابات عراق هيچ تخلفي را از سوي ائتلاف عراق يكپارچه اعلام نكرده است و همه نامزدهاي اين ليست بر اساس ضوابط اعلام شده فعاليت مي كنند.

به گفته وي ، همه طيف ها وطوايف و قوميت هاي عراق بايد در انتخابات شركت كنند اين انتخابات بسيار سرنوشت ساز است .

خبر 277) جعفري ادعاي برخي جريان ها مبني بر تحريم انتخابات از سوي اهل سنت را رد كرد

معاون رئيس جمهور موقت عراق با رد ادعاي برخي رسانه ها و جريان ها مبني بر اينكه اهل سنت در انتخابات شركت نمي كنند و آن را تحريم كرده اند، گفت : به اعتقاد ما برادران اهل سنت همگي به شركت در انتخابات علاقه مند هستند اين ادعا را كه برادران اهل سنت ما انتخابات را تحريم كرده اند قبول ندارم زيرا عامه مردم اهل سنت خواهان شركت هستند و آنها كه تحريم كرده اند بخشي از گروه هاي اهل سنت هستند كه برخي ازآنها تحت تهديد وارعاب گروه هاي تروريستي مجبور به انصراف شده اند كه اميدوارم آنها درموضع خود تجديد نظر كنند و همپاي ديگر گروه هاي اهل سنت كه نامزدهاي خود را معرفي كرده اند و تعداد اين نامزدها هم زياد است شركت كنند .

وي تصريح كرد: گروه هاي تروريستي با تهديد به قتل برادران اهل سنت ما مي خواهند مانع از شركت آنها در انتخابات شوند و مي خواهند با اين حركات غير انساني ميان مردم عراق تفرقه ايجاد كنند كه قطعا با هوشياري و بيداري بالاي همه برادران ما چه سني و چه شيعه و كرد اين توطئه ها ناكام خواهد ماند.

جعفري تصريح كرد: همه گروه ها و جريان هاي ملت عراق بايد روز 30 ژانويه با قدرت در انتخابات شركت كنند زيرا پس از آن پارلمان منتخب و سپس دولت منتخب تشكيل مي شود و مهمترين ماموريت يعني قانون اساسي دايمي بايد انجام شود و اين ارگان هاي منتخب مي توانند درباره خروج نظاميان بيگانه تصميم گيري كنند.



خبر 278) شركت مهاجران عراقي مقيم اتريش در انتخابات عراق

سفير عراق در اتريش پيش بيني كرده است كه شمار زيادي از عراقيان در انتخابات آتي شركت خواهند كرد .



" طارق عقرايي " با اشاره به انتخابات 30 ژانويه اظهار داشت : تعداد زيادي از مردم عراق در اتريش بسر مي برد كه بطور قطع در انتخابات آتي شركت خواهند كرد .

" عقرابي " با ابراز اميدواري نسبت به آينده عراق اظهار داشت : انتخابات عراق نخستين گام در راستاي دستيابي به دمكراسي ، امنيت و ثبات خواهد بود .

سفارت عراق در اتريش تمامي اتباع خود در اين كشور را به حضور در پاي صندوقهاي راي در تاريخ 30 ژانويه فراخوانده است .

متقاضيان شركت در انتخابات مي توانند در سفارت عراق در وين و برخي دفاتر هم مرز با شهر مونيخ آلمان راي خود را به صندوق بريزند .



خبر 279) مواضع دوگانه و ضد ونقيض رهبر حزب دمكرات هاي مستقل عراق

عدنان پاچه چي رئيس حزب دمكرات هاي مستقل عراق همچنان به اظهارات ضد و نقيض خود درباره انتخابات ادامه مي دهد از يك سو وي از احزابي كه انتخابات را تحريم كرده اند خواسته است طرفدارانشان را به شركت در انتخابات تشويق كنند تا انتخابات منجر به تشكيل مجلس ملي شود كه همه جريان هاي قومي و نژادي عراق را در برگيرد و تاكيد مي كند كه اكثريت عراقي ها خواهان شركت در انتخابات هستند اما از وخامت اوضاع امنيتي مي ترسند اما از سوي ديگر در يك اظهار نظر كاملا متناقض ادعا مي كند كه انتخابات مي تواند منجر به تقسيم عراق شود .



عدنان پاچه چي ادعا كرد برگزاري انتخابات عراق بدون مشاركت بخش هاي زيادي از مردم اين كشور مي تواند منجر به تقسيم عراق شود.



رئيس حزب " تجمع دموكراتهاي مستقل" تاخير در برگزاري انتخابات سراسري را به نفع عراق دانست زيرا منجر به مشاركت بيشتر مردم اين كشور در انتخابات خواهد شد و نمايندگان بيشتري از ملت عراق درمجمع ملي شركت خواهند كرد.

پاچه چي در گفتگويي با شبكه خبري الجزيره افزود: تمامي تلاش هاي برخي ازگروه هاي سياسي عراق براي تاخيردر موعد زماني برگزاري انتخابات سراسري به دليل اصرار و پافشاري بدون توجيه آمريكا شكست خورده است.

پاچه چي كه آخرين وزير امورخارجه در زمان حاكميت پادشاهي در عراق است ادامه داد: همچنان خواهان تعويق زمان برگزاري انتخابات هستيم تا فرصت بيشتري براي گروه هاي سياسي بيشتري براي شركت در انتخابات فراهم شود.

خبر 280) پاچه چي ليست علاوي را به سوء استفاده از بيت المال براي مقاصد انتخاباتي متهم كرد

عدنان پاچه چي رئيس حزب دمكرات هاي مستقل عراق ليست انتخاباتي ايادعلاوي نخست وزيرموقت عراق موسوم به ليست العراقيه را به نقض قوانين انتخاباتي و سوء استفاده از بيت المال براي مبارزات انتخاباتي خود متهم كرد.



وي گفته است : فهرست انتخاباتي اياد علاوي (نخست وزير موقت ) قوانين انتخاباتي را زيرپا گذاشت چرا كه از اموال عمومي و نيروهاي دولتي براي تبليغات استفاده كرده است، همچنين فهرست انتخاباتي "عراق يكپارچه" نيز با استفاده از سمبل هاي ديني ومذهبي قوانين را رعايت نكرده است.

عضو پارلمان موقت عراق همچنين ايجاد جنگ داخلي در اين كشور را به دليل روابط عميق و جوهري ميان بخش هاي مختلف ملت عراق دور از واقعيت دانست و گفت: درتاريخ عراق نيزسابقه نداشته كه گروه هاي مختلف مردم عراق با يكديگر درگير شوند.

پاچه چي درباره نتايج انتخابات نيز پيش بيني كرد كه هيچ كدام از فهرست ها اكثريت مطلق را درانتخابات كسب نخواهد كرد.



خبر 281) شركت 170 هزار پليس عراق در انتخابات



منابع دولت موقت عراق اعلام كردند حدود 170 هزار پليس عراق اولين كساني خواهند بود كه آراي خود رابه صندق هاي راي خواهند انداخت.



آنگاه نيروهاي پليس براي حمايت از 5هزار صندوق راي درمناطق مختلف عراق اقدام خواهند كرد



حدود 15 ميليون عراقي روز 30 ژانويه (11 بهمن) به پاي صندوق هاي اخذ راي خواهند رفت تا 275 نماينده اولين پارلمان منتخب تاريخ كشورشان را انتخاب كنند همزمان مردم عراق نمايندگان مجالس استان ها را نيز انتخاب خواهند كرد و مردم كردستان نيز نمايندگان مجلس محلي خود را انتخاب خواهند كرد مهمترين ماموريت پارلمان منتخب عراق تدوين قانون اساسي دايمي اين كشور و نيز برنامه ريزي براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري در پايان سال جاري ميلادي و نيز تدوين بودجه عمومي دولت است.