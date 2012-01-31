گشایش موزه عبرت در قائم شهر

هادی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به لحاظ استفاده از تمام ظرفیتهای فرهنگی استان، موزه عبرت با همکاری وزارت اطلاعات اردیبهشت سال آینده در قائم شهر آغاز به کار خواهد کرد.

وی در تشریح برنامه های فرهنگی استان با اشاره به طرحهای سالم سازی دریا، گفت: مدیریت صحیح و عالمانه استفاده از سواحل هنوز عملیاتی نشده است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران گفت: در طرح آزاد سازی سواحل بسیاری از فرماندران در دیوان عدالت اداری پرونده دار شدند.

وی با بیان اینکه برخی از وزرا در این امر توجیه نبودند افزود: بر این اساس بسیاری از فرمانداران شهرستانهای ساحلی به واسطه حمایت از مردم این کار را انجام دادند.

ابراهمی گفت: حداقل 14 طرح سالم سازی توسط شهرداریها اداره می شود که عملا خدمات خوبی به مردم نمی دهد.

وی با اشاره به اینکه درآمد این طرحها فقط از ورودی مسافران بالای 150 میلیون تومان است افزود: از این مبلغ کمتر از 10 میلیون تومان برای خدمات به مردم هزینه نمی کنند.

ساماندهی سواحل با محوریت توسعه عمرانی



ابراهیمی از برگزاری جلسات متعدد مسئولان استان در این خصوص خبر داد و اظهار داشت: با محوریت سازمان توسعه عمران سواحل، ساماندهی سواحل دریا انجام می پذیرد.

وی از واگذاری سواحل به بازنشستگان سپاه و یا افراد معرفی شده از طرف جهاد سازندگی و بسیج خبر داد و گفت: با عملی شدن این کار شاهد ایجاد اشتغال خوبی در این بخش خواهیم بود.

رئیس ستاد ساماندهی سواحل مازندران با بیان اینکه 14 میلیون مسافرسالانه از سواحل خزر استفاده می کنند افزود: اگر از هر مسافر مبلغ هزار تومان ورودی دریافت شود این میزان در مجموع به 14 میلیارد تومان می رسد.

ابراهیمی گفت: این در حالی است که کل اعتبار ما در سال قبل برای ساماندهی سواحل در حدود 3.5 میلیارد تومان بود.

وی از پیگیری این موضوع با تشکیل کمیته ای هفت نفره خبر داد و افزود: با انجام این کار حداقل 50هزار شغل در سواحل ایجاد خواهد شد.