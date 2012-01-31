ما در حملات به پاکستان خیلی دقیق هستیم/ هدف حملات تروریستها هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ها، باراک اوباما ضمن تائید حملات هوایپماهای بدون سرنشین آمریکایی به خاک پاکستان اهداف آنها دقیق وعلیه گروههای تروریستی ارزیابی کرد.

وی گفت که این حمله علیه مناطق قبایلی و محل‌های اختفای گروههای تروریستی بوده است.

اوباما که در یک تعامل شبکه های اجتماعی با استفاده کنندگان اینترنتی صحبت می کرد در پاسخ به پرسشی درباره حمله آمریکا به خاک پاکستان گفت: بسیاری از این حملات علیه مناطق فدرال قبایلی بوده است.

وی افزود: در بیشتر اوقات آنها حملاتی دقیق علیه القاعده و تاسیسات و امکانات این گروه بوده و ما درباره نحوه انجام این عملیات ها دقیق بوده‌ایم.

این نخستین بار است که واشنگتن به استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین علیه اهداف در داخل پاکستان اعتراف می کند، حملاتی که خشم شهروندان پاکستان و ارتش این کشور را برانگیخته است.