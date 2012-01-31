  1. استانها
  2. خوزستان
۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۱۳

عامری گلستان خبر داد:

تخصیص 91 میلیارد تومان اعتبار به خوزستان

تخصیص 91 میلیارد تومان اعتبار به خوزستان

اهواز - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار خوزستان گفت: از محل ماده 180 قانون برنامه پنجم مبلغ 91 میلیارد تومان به استان اختصاص یافته است.

اسماعیل عامری گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این اعتبار از معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری به استان ابلاغ شده است.

وی عنوان کرد: از این مبلغ 40 میلیارد تومان مربوط به امورات آموزشی و فرهنگی شامل 9 میلیارد تومان آموزشی، 22 میلیارد تومان ورزشی، پنج میلیارد تومان بهداشتی و 3.5 میلیارد تومان مربوط به بخش فرهنگی است.

معاون برنامه ریزی استاندار خوزستان تصریح کرد: مبلغ 32 میلیارد تومان نیز به بخش اقتصادی استان اختصاص پیدا کرده که برای زیرساختها صرف خواهد شد.

وی ادامه داد: بیش از 19 میلیارد تومان نیز برای مسائل عمومی استان در نظر گرفته شده است.

عامری گلستان عنوان کرد: این اعتبارات برای جبران عقب ماندگیهای شهرستانهای استان که پائین تر از میانگین کشوری در شاخصهای اقتصادی و فرهنگی هستند، هزینه خواهد شد.
کد مطلب 1521423

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها