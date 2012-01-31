تخصیص 91 میلیارد تومان اعتبار به خوزستان

اسماعیل عامری گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این اعتبار از معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری به استان ابلاغ شده است.

وی عنوان کرد: از این مبلغ 40 میلیارد تومان مربوط به امورات آموزشی و فرهنگی شامل 9 میلیارد تومان آموزشی، 22 میلیارد تومان ورزشی، پنج میلیارد تومان بهداشتی و 3.5 میلیارد تومان مربوط به بخش فرهنگی است.



معاون برنامه ریزی استاندار خوزستان تصریح کرد: مبلغ 32 میلیارد تومان نیز به بخش اقتصادی استان اختصاص پیدا کرده که برای زیرساختها صرف خواهد شد.



وی ادامه داد: بیش از 19 میلیارد تومان نیز برای مسائل عمومی استان در نظر گرفته شده است.



عامری گلستان عنوان کرد: این اعتبارات برای جبران عقب ماندگیهای شهرستانهای استان که پائین تر از میانگین کشوری در شاخصهای اقتصادی و فرهنگی هستند، هزینه خواهد شد.