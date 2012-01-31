شاید "گری اسپید" را کشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، "نیکلاس رینبرگ"، دکتر پزشکی قانونی ولز، گفت علت مرگ اسپید طناب دار بوده اما دلیلی وجود ندارد که او خودش اقدام به خودکشی کرده باشد.

تحقیق دادگاه "وارینگتون" نشان می‌دهد که اسپید چند روز قبل از مرگش نامه‌ای به همسرش نوشته مبنی بر اینکه قصد دارد به زندگی خود پایان دهد. این زوج همچنین در شب وقوع حادثه با یکدیگر در خانه یکی از دوستانشان به میهمانی شام دعوت بودند.

بر پایه گزارش ساکرنت، اسپید که در تیم‌های لیدز، اورتون، نیوکاسل، بولتون و شفیلدیونایتد بازی کرده در تاریخ 27 نوامبر 2011 در منزل خود در "چشایر" اقدام به خودکشی کرد. وی در زمان خودکشی هدایت تیم ملی ولز را برعهده داشت.

خانم اسپید می‌گوید که همسرش طی روزهای قبل به او اطلاع داده بود که چنین قصدی دارد اما پس از آن، چنین موضوعی را رد کرده و گفته بود که زندگی هیجان انگیزی با همسر و دو پسرش دارد.

لوییز گفت: ما در منزل با یکدیگر صحبت کردیم و درباره همه چیز و هیچ چیز با یکدیگر حرف زدیم. من به گری گفتم می‌خواهم بروم بیرون و رانندگی کنم و او جلوی مرا گرفت و گفت نباید هیچ جا بروم. سپس به طبقه دوم رفتم و به مدت پنج تا 10 دقیقه روی تخت دراز کشیدم. بعد تصمیم گرفتم که بروم بیرون و رانندگی کنم و فضایی برای فکر کردن داشته باشم.

لوییز به رینبرگ گفت که فقط تا بالای جاده رانندگی کرده و سپس به تلفن همراه شوهر خود زنگ زده و پس از اینکه پاسخی نشنیده، خسته و ناکام به خانه بازگشته است اما به جای اینکه به خانه برود در اتومبیل خوابیده است. ساعت 6 صبح از خواب برخاسته و متوجه شده که کلیدها گم شده‌اند و به گاراژ رفته تا گری را ببیند. بعد به سمت پنجره رفته و گری را دیده که خود را حلق‌آویز کرده است.

گری اسپید خود را با آنتن تلویزیون از راه پله حلق آویز کرده بود. لوییز گفت پس از آن بچه‌ها را از خواب بیدار کرده تا در را به رویش باز کنند. سپس با اورژانس تماس گرفتند اما هیچ یادداشتی از شوهرش به جا نمانده است.

خانواده اسپید در دادگاه گفتند روز مرگ گری، بدترین روز زندگی‌شان بوده و یاد او را برای همیشه در قلب خود خواهند داشت.