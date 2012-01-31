20 هزار نامه مردمی در خراسان جنوبی پاسخگویی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر ناصری دوشنبه شب در نشست خبری اظهارداشت: در سفر چهارم هیئت دولت به استان بیش از 160 هزار نامه مردمی جمع آوری شده است.

وی با اشاره به اینکه در سفر چهارم هیئت دولت به استان ستاد های 27 گانه در محل ادارات و فرمانداری های استان برای پاسخگویی به مشکلات مردمی ایجاد شد، اظهارداشت: 37 هزار و 638 مراجعه حضوری به این ستاد ها انجام شد.

وی با بیان اینکه در سفر چهارم رئیس جمهور همچنین مردم خراسان جنوبی 88 هزار و 700 نامه نیز نوشتند، ادامه داد: 33 هزار تماس تلفنی نیز با سامانه سامد (111) برقرار و ثبت شده است.

مدیر دفتر ارزیابی عملکرد استانداری خراسان جنوبی با بین اینکه از مجموع نامه های به ثبت رسیده 69 هزار نامه در خصوص تقاضای مساعدت مالی بوده است، عنوان کرد: 20 هزار و 113 نامه نیز در خصوص درخواست کمک های درمانی بوده است.

وی تصریح کرد: بیش از سه هزار نامه تقاضای ودیعه مسکن، شش هزار و 700 مورد تقاضای اشتغال و هزار و 250 مورد تقاضای مسکن مهر بوده است.

ناصری با بیان اینکه دولت به دنبال این است که بحث های درمانی را در سطح کشور و به تبع آن در سطح استانها ساماندهی کند، افزود: با دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هماهنگ شده است که کسانی که نامه در زمینه مشکلات درمانی نوشته اند را در این مرحله رسیدگی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه در این مرحله تنها کسانی که نامه در زمینه مشکلات درمانی خود به دولت نوشته اند پاسخگویی خواهد شد، ادامه داد: با این افراد تماس گرفته خواهد شد تا برای مشکلات خود به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه در راستای پاسخگویی به این نامه ها هیچ گونه محدودیت مالی برای رفع مشکلات درمانی افراد وجود ندارد، گفت: افراد بعد از مراجعه به کمیسیون های تخصصی درمانی کارتهای شارژی در اختیار شان قرار خواهد گرفت که برای درمان به پزشک های طرف قرار داد مراجعه کنند.

مدیر دفتر ارزیابی عملکرد استانداری خراسان جنوبی با بیان اینکه در مرحله اول هشت هزار نامه مشکلات درمانی مردم بیرجند از امروز رسیدگی خواهد شد، تصریح کرد: این نامه های در هفته جاری و هفته آینده پاسخگویی و در شهرستانها بعد از آن آغاز خواهد شد.

ناصری با تاکید بر اینکه رسیدگی به این نامه فقط از سوی نهاد ریاست جمهوری صورت می گیرد و مرتبط با هیچ گروه و یا شخص خاصی نیست، بیان کرد: بیمارانی که مشکلات آنها در استان قابل درمان نباشد به مرکز یا سایر استانها ارجاع خواهند شد.