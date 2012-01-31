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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۵۰

نعیسه در گفتگو مهر: شکست تحریمهای اروپا علیه تهران/ دروازه شرق به روی ایران گشوده است

نعیسه در گفتگو مهر: شکست تحریمهای اروپا علیه تهران/ دروازه شرق به روی ایران گشوده است

یک تحلیلگر ارشد سوری در ارتباط با تحریمهای اخیر اتحادیه اروپایی علیه ایران به مهر گفت: این اقدامات علیه تهران شکست خورده است و بر تداوم برنامه هسته ای ایران تاثیری نمی گذارد.

"نضال نعیسه" در گفتگو با خبرنگار مهر در نوارغزه تاکید کرد: بازارهای آسیایی و دروازه شرق به روی (صادرات نفت) ایران گشوده و بسته نخواهد شد. این بازارها برای تحویل نفت از ایران عطش دارند آن گونه که مشاهده می شود چین با داشتن بیشترین میزان رشد اقتصادی در جهان که به 16 درصد می رسد و ذخایر ارزی بیش از یک تریلیون دلاری میزان واردات نفت از ایران را به 30 درصد رسانده است.

وی افزود: توجه ایران به بازارهای شرق برای این کشور نیز منافع بیشتری دارد چون در این بازارها معاملات اقتصادی به بازیهای سیاسی همچون آمریکا و اروپا مرتبط نیست. بر این اساس روی آوردن ایران به این بازارها ثبات اقتصادی و تعاملات تجاری را به وجود آورده و در نتیجه سودآوری را افزایش می دهد.
 


نعیسه با دور از ذهن دانستن هرگونه گزینه نظامی علیه تهران، آن را اقدامی شکست خورده خواند و افزود: به نظر من باید موضوع مواجهه نظامی را با توجه به خستگی و شکست ناتو در افغانستان و عدم توانایی غربیها برای راه انداختن جنگی جدید فراموش کنیم.

این تحلیلگر عرب مواضع ایران درباره احتمال بسته شدن تنگه هرمز را ابزار فشار قدرتمندی بر ضد غربیها دانست و افزود: در این صورت قیمت نفت افرایش یافته و فاجعه اقتصادی غربیها تشدید می شود.

وی تاکید کرد: افزایش قیمت نفت به 200 دلار به معنای فروپاشی نظام غرب است که مهمترین سلاح در دست ایران است.

نعیسه ادامه داد: در صورتی که ضرورت بستن تنگه هرمز ایجاد شود باید آن را اجرایی کرد چون برخی از این رهبران به جز زور چیز دیگری را نمی فهمند.

کد مطلب 1521427

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