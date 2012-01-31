5 پروژه در شهرکهای صنعتی مازندران بهره برداری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی وفایی نژاد گفت: شرکت شهرکهای صنعتی براساس رسالت خود در راستای اجرای زیرساختهای لازم در شهرکها و نواحی صنعتی استان، پروژه های مختلفی را در دست مطالعه، اقدام و اجرا دارد که پروژه های مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب مرکزی، گازرسانی، زیرسازی و آسفالت، روشنایی معابر داخلی و هدایت آبهای سطحی از جمله پروژه هایی است که در ایام دهه مبارک فجر، در شهرکهـای صنعتی امامزاده عبدالله آمل، بشل، ساری یک و کیاسر به بهره برداری خواهند رسید.

وی داشت: برای اجرای این پروژه ها، 33 هزر و 500 میلیون ریال از محل اعتبـارات ملی و منابع داخلی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران هزینه شده است.

وفایی نژاد افزود: اجرای زیرساختها در شهرکها و نواحی صنعتی، موجب پویایی و فعال شدن شهرکها و نواحی صنعتی شده و رغبت سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری، تولید و اشتغال را بدنبال خواهد داشت.

وی تصریح کرد: تکمیل و توسعه زیرساختها در شهرکها و نواحی صنعتی و رفع نیاز صنعتگران از جمله مهم ترین اهداف شرکت شهرکهای صنعتی استان بوده که امید است با افتتاح و بهره برداری از این پروژه ها، گامی مناسب در جهت رشد و تعالی صنعت استان برداریم.