اسکواش ایران به جایگاه مطلوبی در آسیا رسیده است

سمیع الله قاصد آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اسکواش ایران برای موفقیتهای بیشتر باید اردوهای طولانی مدت را جایگزین اردوهای مقطعی کند تا بازیکن دچار افت نشود.

وی اظهار داشت: مدیریت روی بازیکنان تیم ملی جوانان که با پشت سرگذاشتن این مقطع وارد رده سنی بزرگسالان می شوند خیلی مهم است و نباید رها شوند.

قاصدآبادی، حضور در تورنمنتهای بین المللی بزرگ و مدیریت بر وضعیت رفاهی بازیکنان تیم ملی را در ارتقای کیفی اسکواش ایران موثر دانست و در خصوص تمرینات تیم ملی زیرنظر امجدخان یادآور شد: امجدخان با ورود به اسکواش ایران، این رشته را از صفر به جایگاه نسبتا مطلوبی درآسیا رسانده و در آن تحول ایجاد کرده است.

وی افزود: سطح فنی، تنوع تمرینات و مدیریت و انظباطی که وی در اردوها لحاظ می کند عالی است و این بر روحیه و سطح فنی بازیکنان تاثیر زیادی داشته است.