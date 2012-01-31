به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به یزد، نشست مشترک رئیس و معاون سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با مسئولان دانشگاه یزد و گروه کتابداری این دانشگاه ظهر دوشنبه دهم بهمن ماه در سالن کنفرانس دانشگاه یزد برگزار شد.

در ابتدای این برنامه، علی محمد میرمحمدی میبدی، رئیس دانشگاه یزد در سخنانی با اشاره به فعالیت‌های حوزه کتاب و صنعت در این دانشگاه، گفت: در سال 1385 حدود 80 هزار جلد کتاب در دانشگاه یزد وجود داشت که 120 هزار جلد دیگر تا اواسط سال 89 به این تعداد اضافه شد و در حال حاضر دانشگاه یزد بیش از 200 هزار جلد کتاب دارد.

به گفته میبدی، سالانه 200 تا 250 میلیون تومان برای خرید اسناد و مدارک در دانشگاه یزد هزینه می‌شود.

وی همچنین با اشاره به ساخت بیش از 60 درصد ساختمان‌های مختلف دانشگاه یزد توسط خیرین از افتتاح ساختمان جدید کتابخانه مرکزی این دانشگاه در هفته آینده خبر داد.

رئیس دانشگاه یزد ابراز امیدواری کرد، در آینده نزدیک رشته‌های علم‌سنجی و کتابداری در مقطع کارشناسی ارشد توسط گروه‌های مربوطه در دانشگاه یزد راه‌اندازی شوند.

در این نشست همچنین اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در خصوص وضعیت عمومی جهان در زمینه تولید علم گفت: امروز که غرب در مدرنیته شکست خورده و در پست مدرنیته هم گیج شده، بهترین فرصت برای ارائه الگوهای دینی فراهم شده است.

وی با اشاره به غنای فرهنگی و علمی ایران در گذشته گفت: ما اگر قرار باشد، متولی متون قدیمی خودمان مثل نوشته‌های ابن سینا، شیخ اشراق و فارابی باشیم، باید آنها را به زبان روز دنیا یعنی تکنولوژی درآوریم و کتابخانه ملی وظیفه خود می‌داند یک نرم افزار ملی برای صیانت از اسناد و نسخ خطی قدیمی تولید کند.

رئیس کتابخانه ملی ایران، نگرانی خود را از وضعیت نسخ خطی ایران در دیگر کشورها ابراز کرد و گفت: در بعضی از کشورها نسخ خطی ما را در گونی می‌کنند و آن را زیر پایشان می‌گذارند تا دستشان به طبقه بالای کتابخانه برسد. نمونه این اتفاق در هندوستان می‌افتد و این جای نگرانی زیادی دارد.

صلاحی همچنین با اشاره به موضوع تفاهمنامه همکاری میان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و دانشگاه یزد، خواستار اجرای پروژه مربوط به آن در قالب یک طرح ملی شد.

بر اساس این گزارش در پیش نویس تفاهمنامه مذکور که عنوان آن «سامانه خودکار ماشین‌خوانی و سازماندهی مدیریت اسناد مکتوب کاغذی» است، آمده است که مدت این تفاهمنامه از تاریخ ثبت 3 سال کامل شمسی است که البته با توافق طرفین قابل تمدید است.

همچنین بر اساس ماده 3 این تفاهمنامه دانشگاه یزد می‌بایست در اسرع وقت طرح تدوین فرآیند طراحی و پیاده سازی سامانه خودکار ماشین‌خوانی، سازماندهی و مدیریت اسناد مکتوب کاغذی به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ارائه کند و در صورت موافقت این سازمان طرفین برای تامین هزینه‌های اجرای طرح از مراجع ذیصلاح به نحوی که سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به عنوان بهره‌بردار و دانشگاه یزد به عنوان مجری طرح باشند، تلاش کنند.

همچنین بر اساس یکی دیگر از مواد این تفاهمنامه پس از اجرای طرح مذکور دانشگاه یزد باید طرح و برنامه تفصیلی خود را برای پیاده‌سازی سامانه خودکار ماشین‌خوانی و سازماندهی مدیریت اسناد کاغذی مکتوب ارائه کند.

در این نشست، رئیس کتابخانه ملی ایران تمایل خود را برای ارائه طرح به معاونت تحقیقات علمی ریاست جمهوری به منظور اجرای طرح در سطح ملی ابراز داشت.

در پایان این برنامه تفاهمنامه مذکور به امضای اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی و علی محمد میرمحمدی میبدی رئیس دانشگاه یزد رسید.