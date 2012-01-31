آرش نورآقایی دبیر نخستین جشنواره «سفرنامه‌نویسی ناصر خسرو قبادیانی» در گفتگو با خبرنگار مهر از پایان داوری‌های این جشنواره خبر داد و گفت: داوری‌های جشنواره در بخش‌های مکتوب، صوتی، عکس و فیلم به پایان رسیده و برگزیدگان هم در مراسم اختتامیه روز 13 بهمن در سالن وزارت کشور در میدان فاطمی تهران معرفی می‌شوند و جوایز خود را دریافت می‌کنند.

وی ادامه داد: در بخش مکتوب 170 اثر شامل 6 سفرنامه ترجمه‌ای، 7 اثر در بخش کودک و بقیه در بخش‌ سفرنامه‌های تالیفی کوتاه و بلند به رقابت پرداختند، در بخش صوتی 8 اثر، بخش عکس 285 اثر رسید که 110 عکس قابل داوری بود و در بخش فیلم هم 17 اثر داوری شد.

دبیر نخستین جشنواره «سفرنامه‌نویسی ناصر خسرو قبادیانی» درباره برنامه‌های روز اختتامیه توضیح داد: ما در نظر داریم از چند چهره شاخص که در زمینه سفرنامه‌نویسی فعالیت داشته‌اند تجلیل کنیم که محمد دبیرسیاقی، یکی از برادران امیدوار، دعوت از یکی از اعضای خانواده زنده‌یاد ایرج افشار برای قدردانی از سال‌ها تلاش ایشان و تجلیل از محمدرضا توکلی در دستور کارمان است.

نورآقایی افزود: در همان روز اختتامیه و پیش از آغاز مراسم دو کارگاه آموزشی سفرنامه‌نویسی و آشنایی با مسیر سفر ناصر خسرو داریم که دکتر محمدرضا توکلی صابری که امروز صبح از آمریکا به ایران می‌آید در این کارگاه‌ها حاضر خواهد شد. توکلی صابری کسی است که مسیر سفر ناصرخسرو را در طول 4 سال سفر کرده است و تجربیات خود را در این کارگاه‌ها در اختیار شرکت‌کندگان می‌گذارد.

وی در پایان خبر داد: از آنجا که خیلی از سفرنامه‌هایی که در سال‌های اخیر نوشته می‌شوند در وبلاگ‌هاست ولی متاسفانه این نوشته‌ها دیده نمی شود ما تصمیم گرفتیم بخشی را هم به سفرنامه‌های نوشته شده در وبلاگ‌های فارسی‌زبان اختصاص دهیم که در مرحله نخست 120 وبلاگ شناسایی شد و 4 داور آنها را قضاوت کردند. 18 وبلاگ به مرحله دوم رسید و در نهایت از 3 تا 4 وبلاگ در اختتامیه تجلیل می‌شود.