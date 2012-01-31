اخلاقمداری اولویت تبلیغات انتخاباتی/ 75 نفر در کرمان تائید صلاحیت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ‌اسماعیل نجار عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه انتخابات باید باعث انسجام و وحدت ملی شود گفت: دشمنان در صدد هستند با ایجاد تفرقه در جامعه و اعمال فشارها مردم را از حضور در پای صندوق های رای مایوس کنند.

نجار از تایید صلاحیت 75 نفر کاندیدا طبق بررسی هیئت های نظارت در استان کرمان خبر داد و افزود: 32 نفر نیز رد صلاحیت و یا عدم احراز صلاحیت شدند.

وی همچنین از فعالیت 9 حوزه انتخاباتی در استان کرمان خبر داد و تصریح کرد: استان کرمان آمادگی لازم و مطلوب برای برگزاری انتخاباتی آرام و سالم را داراست.

نجار انتخابات را سبب عزت و پایداری نظام دانست و گفت: مردم با شرکت پرشور خود در انتخابات سرنوشت خود را تعیین می کنند.

نجار بر لزوم بی طرفی مسئولین و عوامل اجرایی انتخابات تاکید کرد و گفت: در صورتیکه عقاید شخصی افراد وارد این حیطه شود بی عدالتی به وجود می آید و این در شان نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست.

مقام عالی دولت در استان کرمان همچنین گفت: کاندیداها و طرفداران آنها باید اخلاق انتخاباتی را کاملا رعایت کنند و در صورت مشاهده هر گونه تخطی با افراد برخورد صورت می گیرد.

وی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس باید در رعایت قانون برای دیگر اقشار جامعه الگو باشند گفت: کاندیداها به معرفی برنامه ها و دیدگاه های خود بپردازند و از تخریب کاندیداهای دیگر خودداری کنند.

نجار همچنین با اشاره به به ایام الله دهه فجر گفت: 656 طرح با اعتبار 278 میلیارد تومان در استان کرمان طی دهه فجر به بهره برداری می رسد.

وی بر لزوم برگزاری باشکوه جشن های دهه فجر تاکید کرد و گفت: معرفی دستاوردهای انقلاب و ابعاد شکل گیری آن برای نسل جوان ضروری است.

این مسئول با تاکید بر لزوم مشارکت مردم در این جشن ها گفت: جشن های دهه فجر به شکل مطلوب در همه شهرستان های استان کرمان برگزار می شود.

مقام عالی دولت در استان کرمان همچنین از اجرایی شدن 270 طرح طی مدت مذکور در استان کرمان خبر داد و افزود: اعتبار اختصاص یافته به این پروژه ها معادل 104 میلیارد تومان است.