به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانهای ششمین جشنواره بینالمللی شعر، فجر صبح دوشنبه 10 بهمن با حضور یحیی طالبیان، قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور شعر، پرویز بیگی حبیبآبادی دبیر جشنواره و رضا حمیدی دبیر اجرایی جشنواره در محل ساختمان فجر برگزار شد.
طالبیان در ابتدای این نشست با گرامیداشت ایام دهه فجر اظهار داشت: جشنواره از آغاز تاکنون با حادثه انقلاب اسلامی همراه بوده است، اما در 30 سال اخیر برخی موارد حاضر در حوزه شعر بستر پیدا کرد؛ مانند شعر دفاع مقدس و شعر انقلاب اسلامی یا جشنوارههای مختلف شعر آیینی که به صورت جداگانه برای آنها مراسمی برگزار میشود. در کنار این بسیاری از محافل خانگی و خصوصی نیز در حوزه شعر در کشورمان در حال برگزاری است که به لحاظ تنوع، گستردگی، مضمون و قالب برگزاری جشنوارهای ویژه با معانی و تعاریف جدیدی را میطلبد.
وی افزود: این معنای جدید را ما در آزادی جشنواره شعر فجر جستجو میکنیم؛ آزادی از همه قیودی که شعر را به خود میگیرد یا مضمون، قالب، سلیقه یا هر چیز دیگری. فکر میکنیم مهمترین ویژگی این جشنواره آزاد بودن موضوع آن است و این که افراد با هر سلیقهای میتوانند در این جشنواره شرکت و به رقابت با یکدیگر بپردازند و در نهایت نیز شاخصترین کار از آن بیرون میآید، اما همه این موارد هم شروطی دارد؛ از جمله این که داوریها با دقت و عالمانه و به دور از اغراض فردی و سلیقهای باشد و در کنار آن افراد شاخص هم در این جشنواره شرکت کنند.
قائم مقام وزیر در امور شعر و ادب، در ادامه با اشاره به عدم اقبال شاعران پیشکسوت کشور به حضور در این رقابت گفت: بسیاری از شاعران پیشکسوت ایران به دلیل آنکه سالانه در محافل و مجالس مختلفی مورد تجلیل و تقدیر قرار میگیرند از شرکت در جشنواره شعر فجر به صورتی رقابتی امتناع می کنند. به همین خاطر در سازمان جشنواره به این نتیجه رسیدیم که در بخشی جداگانه از پیشکسوتان شعر فارسی تقدیر شود.
وی ادامه داد: در سال جاری اقبال به جشنواره فجر در همه سطوح با رشد همراه بوده؛ چه در حوزه مشارکت چه حتی در بحث شعرخوانی. ما نیز به همین تناسب جشنواره امسال را در 9 منطقه کشوری سازماندهی کردیم تا شاعران مراکز استانها هم بتوانند شعرشان را در معرض قضاوت قرار داده و در کنار دیگر شاعران حضور داشته باشند.
طالبیان در ادامه با اشاره به اینکه شعر ایران و انقلاب اسلامی همواره همراه و همگام با مبارزان ملت ایران علیه ظلم و ستم و استبداد بوده است، گفت: سعی کردیم در بخش بینالملل جشنواره این موضوع نمود داشته باشد و به همین خاطر تاثیر شعر در بیداری ملتها را به عنوان محور بخش بینالملل انتخاب کردهایم که انشاءالله دستاوردهایی را نیز در این زمینه به همراه خواهد داشت.
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