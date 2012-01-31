انقلاب اسلامی اعتبار نظریه های غربی را مخدوش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی ابراهیمی در جمع دست اندرکاران ستادهای مردمی دهه مبارک فجر استان افزود: انقلاب اسلامی با نقد مدرنیته به این نکته تاکید کرد که تاریخ، مسیر واحد و یکسان ندارد و این ایده که همه جوامع به سوی لیبرالیسم و دموکراسی غربی در حرکتند، پنداری بیش نیست.

وی، وجه تمایز انقلاب اسلامی با نهضت مشروطه، قیام تنباکو و نهضت ملی شدن صنعت نفت را مجموعه عناصر منحصر به شرایط این انقلاب عظیم مردمی دانست و اظهار داشت: اصول اندیشه سیاسی امام (ره) مبتنی بر عدم مشروعیت سلطنت به دلیل عدم اتکا به رای مردم و مخالفت رژیم پهلوی با احکام اسلامی بود.

ابراهیمی گفت: امام خمینی (ره) بر جامعیت دین و پیوند ناگسستنی دین و سیاست، تلاش برای ایجاد حکومت اسلامی، حق فقها در اعمال ولایت سیاسی در عصر غیبت و حق مردم در تعیین نوع نظام و حاکمان سیاسی و نظارت بر مسئولان تاکید داشتند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندرن با اشاره به اینکه رژیم پهلوی بر بنیادهای سست و لرزان استوار بود، مهمترین بحران این رژیم را بحران مشروعیت دانست و افزود: مشروعیت هر نظام سیاسی به رضایت مردم از دولت، پذیرش آزادانه حکمرانی حاکمان و نیز اعتقاد آنها به حقانیت ساختار سیاسی بستگی دارد.

وی ادامه داد: از سوی دیگرمشروعیت هر نظام سیاسی به میزان نفوذ ایدئولوژی مشروعیت بخش آن نیز بستگی دارد.

ابراهیمی تصریح کرد: دولت پهلوی برای حل بحران مشروعیت خود کوشید تا از یک سو ناسیونالیسم شاهنشاهی را به عنوان ایدئولوژی مشروعیت بخش خود مطرح کند و از سوی دیگر با ایجاد رفاه کاذب مبتنی بر درآمد نفت، سکوت و رضایت مردم را جلب کند.

وی ادامه داد: اما ناسیونالیسم به گونه ای که مطرح شد هیچگاه نتوانست به مقبولیت مردمی رژیم پهلوی کمک کند و حتی با توجه به جنبه غیرمذهبی و گاه آشکارا ضد اسلامی آن، بر شدت بحران مشروعیت رژیم افزود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران، مشکل دیگر رژیم پهلوی را بحران مشارکت سیاسی اعلام کرد و گفت: این رژیم فاقد ساز و کار موثر قانونی و نهادی برای جذب تقاضاهای مشارکت سیاسی بود.

ابراهیمی افزود: دولت پهلوی در مقاطعی کوشید تا بحران مشارکت را برطرف سازد که ایجاد حزب رستاخیز از جمله اقدامات برای این کار بود اما این حزب کاملا دولتی بود و در راستای ترویج اطاعت از شاه و تمجید برنامه های رژیم فعالیت می کرد.

وی تاکید کرد: پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران با ماهیت دینی خود ضمن مخدوش کردن اعتبار نظریه های غربی، توانست مفاهیم استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی را در چارچوب حکومت دینی به دنیای مادی گرای معاصر عرضه کند.