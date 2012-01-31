به گزارش خبرنگار مهر علی اکبر ولایتی، دوشنبه شب در مراسم اختتامیه کنفرانس بین المللی جوانان و بیداری اسلامی در خصوص برگزاری این کنفرانس گفت: کنفرانس جوانان و بیداری اسلامی به عنوان نخستین همایش جوانان مسلمان و انقلابی نقطه آغاز مبارکی برای فعالیت ها و اقدامات آینده خواهد بود که قطعا منافع بسیاری برای مسلمانان داشته و ثمرات آن به تدریج آشکار خواهد شد.

وی ادامه داد: هدف اصلی این کنفرانس بیش از هر چیز فراهم آوردن فضایی برای گفتگو، تبادل نظر و انتقال تجربیات میان جوانان مسلمان انقلابی در کشورهای مختلف جهان بود.

دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی افزود: هم اندیشی جوانان مسلمان و انقلابی از نقاط مختلف جهان در فضایی سرشار از متانت، بردباری، احترام متقابل و وحدت کم نظیر نشانه بالندگی، عقلانیت و رشد جنبش بیداری اسلامی و دوری از افراط گرایی های غیر منطقی است.

ولایتی گفت: همچنین حضور بیش از 170 نفر از خواهران مومن و انقلابی که به رغم تعداد کم حضوری فعال و موثر در تمامی نشست های کنفرانس به ویژه کمیسیون های مختلف و از جمله نشست ویژه بانوان داشته اند حکایت از رشد فکری زنان و مردان در تمام کشورهای اسلامی دارد.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل با اشاره به استمرار حرکت بیداری اسلامی افزود: برای استمرار حرکت مبارکی که از آن به عنوان بیداری اسلامی یاد می شود باید به نکاتی توجه کرد.

وی افزود: ایجاد فضای همدلی، وحدت و برادری میان تمام امت اسلامی، تلاش برای همفکری و تبادل نظر در جهت دستیابی به منافع و اهداف امت اسلامی، ارتقای سطح آگاهی های عمومی نسبت به مبانی و آموزه های دینی، تلاش در جهت رشد آگاهی های مختلف سیاسی، فرهنگی و بین المللی به منظور مقابله با انحراف ها و چالش های پیش رو و توجه بیش از پیش به خردگرایی، اعتدال و تحمل یکدیگر به منظور حفظ وحدت و پرهیز از افراط گرایی 5 محوری است که باید برای استمرار بیداری اسلامی مورد توجه قرار گیرد.

ولایتی در ادامه سخنانش با بیان اینکه جنبش بیداری اسلامی نمی تواند پویایی و سرزندگی خود را حفظ کند مگر آنکه موضوع فلسطین به عنوان بزرگترین دغدغه مسلمانان قرار گیرد، افزود: در این کنفرانس همان گونه که انتظار می رفت جوانان انقلابی از کشورهای مختلف جهان به رغم مشکلات داخلی متعدد که گریبانگیر کشورهای اسلامی است، اهتمام و توجه ویژه ای به مسئله فلسطین داشته وهمگی بر این اعتقاد بودند که تا زمانی که مسئله فلسطین به سرانجام شایسته و مطلوب دست نیافته است امت اسلامی به اهداف خود نائل نخواهد شد.

ولایتی در پایان سخنانش از بیانات حکیمانه مقام معظم رهبری در دیدار با جوانان انقلابی تقدیر و تشکر کرد.