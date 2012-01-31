463 پروژه عمرانی و تولیدی کشاورزی در هرمزگان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، علینقی صالحی صبح سه شنبه در نشست مطبوعاتی که در سالن جلسات جهادکشاورزی برگزار شد، بیان داشت: به مناسبت دهه مبارک فجر، 463 پروژه عمرانی و تولیدی در بخش کشاورزی با اعتباری بالغ بر 373 میلیارد و 937 میلیون ریال به بهره برداری می رسد.

صالحی افزود: این پروژه ها شامل 424 پروژه آب وخاک و صنایع، چهار پروژه تولیدات دامی، هشت پروژه تولیدات گیاهی و یک پروژه در حوزه ترویج هستند.

وی اظهار داشت: 26 پروزه نیز مربوط به ادارات تابعه است که از این تعداد، 16 مورد مربوط به منابع طبیعی و آبخیزداری، هفت مورد در حوزه دامپزشکی و سه پروژه نیز مربوط به سازمان تعاون روستایی است.

وی با بیان اینکه شهرستان بندرعباس و سیریک به ترتیب بیشترین و کمترین پروژه های افتتاحی را در این دهه را دارند، گفت: با افتتاح مجموع این پروژه ها، چهار هزار و 505 خانوار روستایی از مزایای این پروژه ها بهره مند و زمینه اشتغال700 نفر فراهم می شود.

صالحی با بیان اینکه خشکسالی های چند ساله اخیر منابع آبی استان را با مشکل مواجه کرده، بیان داشت: تامین منابع آب و مدیریت آن یکی از اولویتهای مهم این سازمان است که برای این کار برنامه ریزی شده است.

صالحی افزود: به همین منظور و برای بالا بردن راندمان آب در بخش کشاورزی، با حمایت دولت و تلاش سازمان، در حال حاضر از151 هزار هکتار اراضی کشاورزی مستعد استان، بیش از 65 هزار هکتار زیر پوشش آبیاری تحت فشار قرار گرفته و امسال نیز برای سیستم آبیاری تحت فشار 21 هزار هکتار از اراضی سطح زیرکشت برنامه ریزی شده که از ابتدای امسال تاکنون، این سیستم در سطح حدود 13 هزار هکتار از اراضی انجام و یا در حال اجرا شدن است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان عنوان کرد: بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده، پیش بینی می شود که تا پایان برنامه پنجم توسعه، 91 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان که قابلیت آبیاری تحت فشار را دارند به این سیستم مجهز شوند.

وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی دو هدف مهم تامین غذا و امنیت غذایی را دنبال می کند، بیان داشت: این سازمان نیز در این راستا با اجرای پروژه های مختلف افزایش وکیفیت تولید را در راس برنامه های خود قرار داده است.

صالحی در ادامه به اولویتهای سازمان اشاره کرد وگفت: به استناد برنامه پنجم توسعه، باید کاهش 35 درصدی مصرف کودهای شیمیایی و همچنین تولید 25 درصدی محصول سالم را داشته باشیم که به همین منظور در بحث تولید کود ورمی کمپوست که جایگزین مناسبی برای کودهای شیمیایی است بیش از 180 منقاضی به بانکهای عامل معرفی شده اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان تصریح کرد: کشت نشاء مکانیزه، بیمه محصولات، مبارزه با آفات، توسعه سامانه بورس و طرح ترویجی ارتقای میانگین محصولات از دیگر اولویتهایی است که سازمان دنبال می کند.