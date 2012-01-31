اول مهمانان بنشینند، بعد خبرنگاران!

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی که از نام و بولتن‌های منتشر شده‌اش بر می‌آید که مکانی است که به اعتبار افراد حاضر در آن به نظر می‌رسد نظم و انضباط در برگزاری برنامه‌هایش باید الگو باشد، شما را به عنوان خبرنگار دعوت می‌کند تا در محل نخستین هم‌اندیشی مترجمان کشورهای اسلامی با مفاخر و اندیشمندان ایرانی در محل انجمن و در ساعت 17 عصر حضور به هم برسانید.

برنامه‌هایتان را تنظیم و حتی شاید چند قرار را جا به جا می‌کنید و به سمت محل این انجمن حرکت می‌کنید. راس ساعت و یا شاید چندین دقیقه زودتر به محل می‌رسید. اولین صحنه‌ای که انتظار دارید با آن روبرو شوید چیست؟ اشتباه نکنید. برنامه‌ای در کار نیست. یعنی هست، اما زمان آن معلوم نیست!

میزهای در نظرگرفته شده برای هم اندیشی تازه در حال چیده شدن است. می‌پرسید خبرنگاران کجا باید بنشینند؟ می‌گویند: مهمانان که نشستند اگر جای خالی باقی ماند، بنشینید! خوتان را کنترل می‌کنید و به دعوتی که از شما شده فکر نمی‌کنید. می‌نشینید روی یک صندلی در گوشه‌ای تا ببینید چه پیش می‌آید.

ساعت 17:30 می‌شود. تنها کسانی که در سالن اصلی می‌آیند و می‌روند نیروهای خدمات دهنده برای برگزاری هم اندیشی هستند. رئیس انجمن به سالن می‌آید. نگاهی می‌اندازد و تذکراتی می‌دهد و هنوز از اجرا خبری نیست.

ساعت 18، سالن آماده شده، اما حتی یک میهمان هم هنوز نیامده. نه از ایرانی‌اش نه از نوع غیرایرانی آن. سئوال که می‌کنی می‌گویند: طبیعی است که مهمانان باید بیایند تا ما شروع کنیم! نیم ساعت دیگر می‌گذرد. فرض کنید حوصله‌تان سر می‌رود و می‌روید طبقه پایین ساختمان قدمی بزنید، بلکه این برنامه آغاز شود. می‌بینید میزهای مخصوص شام را چیده‌اند. همه ایستاده‌اند. مهمانان غیرایرانی هم در میانشان نیست. انگار از کارمندان هستند و البته چند ناشناس. همگی در استکان‌های کمر باریک چای می‌نوشند. آن طرف‌تر فردی صدا را تنظیم می‌کند برای دوربین مصاحبه و رئیس انجمن پشت به شما به عکاس می‌گوید: طوری از برنامه عکس بگیر که چهره‌ها تک به تک مشخص باشد! این تنها دو ساعت نخست این هم‌اندیشی است و مابقی آن نیز ناگفته پیداست.

به جز دو خبرگزاری، هیچ یک از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها این برنامه را پوشش نداده‌اند. این در حالی است که تصویربرداران رسانه‌های دیداری، حضور چشمگیری در این مراسم داشتند.

خبرنگار مهر، این نشست را به دلیل بی‌اعتنایی به وقت و شخصیت اصحاب رسانه پوشش نداده است و امیدوار است چنین برنامه‌هایی که اسمی پرطمطراق را یدک می‌کشند، با وقت‌شناسی برگزارکننده و مهمانان برپا شود.