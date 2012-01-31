حال و هوای التحریر و اللؤلؤ در نشست بیداری اسلامی/ اقدام جالب جوانان لیبیایی

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین روز نشست جوانان و بیداری اسلامی که در مرکز همایشهای برج میلاد تهران برگزار شد و تا پاسی از شب ادامه داشت با حاشیه های متعددی روبرو بود.

- نشست بعد ازظهرکه مقرر بود ساعت 15 روز دوشنبه آغاز شود با بیش از نیم ساعت تاخیر آغاز شد. البته خبرنگاران از فرصت به وجود آمده به نحو احسن استفاده کردند و با جوانان حاضر از کشورهای مختلف مصاحبه می گرفتند.

- نکته مهم برای خبرنگاران این بود که بر خلاف نشستهایی که در سطح مقامات بالاتر برگزار می شود در این نشست هیچ کدام از جوانان پاسخ رد به مصاحبه نمی دادند و حتی در مواردی فرد جدیدی را برای مصاحبه پیشنهاد می دادند.

- جو موجود در نشست بسیار مشابه میدان التحریر قاهره، التغییر صنعا و اللولوء منامه شده بود و با آغاز سخنرانی هر کدام از سخنرانان جمعی از جوانان با برخاستن از جای خود شعارهایی را سر می دادند.

- در تمامی شعارها حمایت از فلسطین و سر دادن تکبیر و حمایت از انقلاب اسلامی ایران از سوی جوانان جهان اسلام دیده می شد.

- جوانان لیبیایی حاضر در نشست که از انقلابیون شهرهای مختلف بودند با برافراشتن پرچم لیبی از دیگر حاضران متمایز بودند. آنان در گوشیهای همراه خود تصاویری از دوران جنگ علیه قذافی همراه داشتند که بسیار جالب و تازه بود. دراین میان برخی از جوانان مصری نیز پرچم کشورشان را بر تن کرده بودند و شور و حال انقلابی در آنان کاملا مشخص بود.

- برخی از جوانان لیبیایی حتی در هنگام حضور دو تن از خوانندگان کشورمان روی سن که برای اجرای برنامه حاضر شده بودند، گوشی مخصوص ترجمه را در گوش خود نهادند تا ترجمه سرود را نیز از دست ندهند.

- جوانان عربستانی حاضر در نشست که قریب به 15 نفر بودند از انجام هرگونه مصاحبه اجتناب می ورزیدند و دلیل آن را نگرانی از بازداشت در هنگام بازگشت به کشورشان عنوان می کردند.

- درفضای بیرونی نشست نیز حال وهوای انقلابی جریان داشت و علاوه برشعارهای هماهنگ جوانان، توزیع پوسترهای مقام معظم رهبری در بین آنها شور و حال خاصی و البته تجمع زیادی را ایجاد کرده بود.