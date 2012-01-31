به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه در بررسی مواد مراعا مانده از لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ماده 6 دولت را موظف کردند به منظور حمایت از مامورانی که به موجب قانون متکفل امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند و به تشخیص مراجع قضایی در هنگام انجام وظیفه ضمن رعایت ضابط اداری و قانونی مربوط با زیان جانی و مالی نسبت به خود و یا دیگران مواجه می‌شوند، ردیفی در قوانین بودجه هر سال برای ستاد پیش بینی کند.

اعتبار موضوع این ردیف از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است. اعتبارات این ردیف توسط سازمان‌های کاشف به استند گزارش بدوی و پس از تایید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هزینه می‌شود

با مصوبه مجلس در ماده 10 نیز مقرر شد به منظور شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور می‌شود و تشخیص آنها از کالاهای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم از قبیل کالای جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد، ترخیص کالای تجاری منوط به ارایه گواهی‌های دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت گواهی‌ها و شماره شناسه‌های فوق توسط گمرک است. در هر حال توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار خرده فروشی منوط به نصب این دو شناسه است و در غیر این صورت کالاهای مذکور قاچاق محسوب می‌شوند.

براساس تبصره یک این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد با همکاری دستگاه های تخصصی مرتبط برای شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه سامانه‌ای با بهره گیری از فناوری‌های نوین از جمله رمزینه دو یا چند بعدی، ایجاد و امکان بهره گیری دستگاه های مرتبط را از سامانه مزبور فراهم کند.

براساس تبصره 2 نیز مقرر شد توزیع و فروش کالاهایی که با استفاده از هرگونه معافیت قانونی از قبیل ملوانی و تعاونی، مرزنشینی به کشور وارد شده است در هر نقطه از کشور منوط به نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری باشد. تشریفات قانونی این کالاها با رعایت ماده 9 قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 6/7/1384 و ماده 120 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 انجام می‌شود.

براساس تبصره 3 این ماده نیز آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستگاه های اجرایی عضو آن به لحاظ زمان بندی، اولویت کالایی و روش نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری بر روی کالا و نحوه تخصیص نیازهای فنی هر دستگاه ظرف سه ماه تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

نمایندگان مجلس در ماده 32 نیز مصوب کردند به موجب این قانون حفاظت گمرک‌های کشور زیر نظر رئیسی کل گمرک جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت اماکن گمرکی و کالاهای موجود در آنها و امور اجرایی مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماکن تشکیل و ماموران آن در حدود وظایف، ضابط خاص قضائیی محسوب می‌شوند.

براساس تبصره یک این ماده رئیس حفاظت گمرک‌های کشور به حکم رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران پس از تایید فرمانده نیروی انتظامی منصوب می‌شود.

براساس تبصره 2 نیز نحوه تسلیح نیروهای حفاظت گمرک‌های کشور، حمل و به کارگیری سلاح به موجب دستورالعملی که توسط نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح می رسد.

به گزارش مهر بررسی مواد مراعا از این لایحه در مجلس ادامه دارد.