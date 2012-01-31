انقلاب حاصل قرنها تلاش مردم برای آزادی / وحدت بر محور ولایت

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه استان مرکزی در این بیانیه آورده است: "دهه فجر، دهه ماندگاری در تاریخ پر فراز و نشیب و ایام پایداری و بالندگی ملت بصیر و دین باور ایران اسلامی و روزهای اوج پیروزی انقلاب اسلامی است که در بهمن 1357 با ایثار خون شهدا و مجاهدتهای کم نظیر آحاد مردم نجیب ما شکل گرفته است.

تردیدی نیست که این نهضت بزرگ مبتنی بر بینش عمیق توحیدی و نشات گرفته از قیام و نهضت عاشورای حسینی است که قطعاً تا قیام جهانی حضرت مهدی (عج) استمرار خواهد داشت.

انقلابی که ابر مرد تاریخ معاصر و صاحب رساترین فریاد تاریخ انقلابات جهان ، یعنی امام امت خمینی کبیر(ره) آن را هدایت و رهبری کرد.

امروز خیزش فراگیر اسلامی ملل منطقه به ویژه خاورمیانه و جنبش و جوشش عظیم مردم مصر ، تونس، یمن، اردن و سایر بلاد اسلامی و ملتهای آزاده جهان ، الهام گرفته از ارزشها وآرمانهای مقدس این انقلاب بزرگ است که طبعاً وسعت صدور آن تکالیف سنگینی بر دوش ما می گذارد."

وحدت امت بر محور ولایت مهمترین عامل ایجاد نظام جمهوری

مسئول نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه های استان مرکزی هم مهمترین عامل ایجاد جمهوری اسلامی وحدت امت بر محور ولایت و امامت است که شیعه و سنی در تحقق آن سهیم دانست و گفت: سیاست استعمار در سه قرن اخیر، ایجاد اختلاف بین ملت های مسلمان و جهان سوم و دامن زدن به اختلافات ن‍‍ژادی ، دینی و فرقه سازی بوده است.



حجت الاسلام مهدی ایمانی مقدم افزود: اسلام، دینی پویا و ظلم ستیز است و از قرن ها قبل دشمنان اسلام نظیرآمریکای جنایتکار و اسرائیل اهتمام ویژه ای برای ایجاد اختلاف در ایران داشته اند.