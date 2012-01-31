امضای 15 میلیارد دلار قرارداد جدید نفتی در خلیج فارس

محمود زیرکچیان زاده در گفتگو با مهر با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه به منظور حفظ، نگهداشت و افزایش تولید نفت در منطقه خلیج فارس سرمایه گذاری حدود 36 میلیارد دلاری در دستور کار قرار گرفته است، گفت: بر این اساس در شرایط فعلی مذاکراتی برای امضای 15 میلیارد دلار قرارداد نفتی در حال انجام است.

مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره ایران با تاکید بر اینکه در برنامه پنجم توسعه برای توسعه و افزایش تولید نفت از میادین مشترک باید هشت میلیارد دلار منابع مالی و اعتباری جذب شود، تصریح کرد: به منظور جذب این حجم از منابع مالی و اعتباری راهکارهای مختلفی همچون فاینانس داخلی و خارجی، منابع بیع متقابل و انتشار اوراق مشارکت پیش بینی شده است.

آخرین وضعیت توسعه میدان گازی فرزاد B

این مقام مسئول همچنین در خصوص آخرین وضعیت امضای قرارداد طرح توسعه میدان فرزاد بی با یک شرکت خارجی، بیان کرد: هم اکنون مذاکرات قراردادی برای امضای قرارداد این میدان گازی با طرف خارجی در حال انجام است.

وی با اعلام اینکه خروج شرکت خارجی از طرح توسعه میدان فرزاد B صحت ندارد، بیان کرد: فاز اول مذاکرات مربوط به افزایش ظرفیت تولید گاز طبیعی در این میدان دریایی است.

به گزارش مهر، بلوک فارسی حوزه‌ای هیدروکربنی در خلیج فارس شامل میدان نفتی بینالود و میدان گازی فرزاد بی است که پس از کشف ذخایر هیدروکربنی در این منطقه، قرارداد توسعه این میدان با کنسرسیومی متشکل از سه شرکت آسیایی در سال 2002 میلادی امضا شد.



با وجود گذشت نزدیک به 9 سال از امضای این قرارداد، هنوز قرارداد نهایی برای توسعه این میدان گازی با شرکتهای هندی امضا نشده است.



در حال حاضر میدان فارسی با در اختیار داشتن 508 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی و 212 میلیون بشکه میعانات گازی حدود 25 درصد بیش از تولید گاز بزرگترین شرکت هند در جنوب این کشور است.



بر اساس برنامه جامع توسعه تعریف شده، در فاز نخست امکان استخراج روزانه 1.1 میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی از این میدان گازی با حفر هفت حلقه چاه دریایی وجود دارد.

ساخت NGL خارگ شتاب گرفت



زیرکچیان زاده همچنین در مورد زمان بهره برداری از کارخانه NGL خارگ، توضیح داد: اخیرا با تغییر برخی از پیمانکاران و ساختار اجرایی زمینه شتاب در طرح توسعه این پروژه گازی فراهم شده است.

مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره ایران از افزایش ظرفیت کارخانه NGL خارگ به 600 میلیون فوت مکعب در روز خبر داد و افزود: تاکنون منابع مالی لازم برای تکمیل و بهره برداری از این پروژه گازی اختصاص یافته است.

به گزارش مهر، هدف از راه اندازی پروژه NGL خارگ جمع آوری گازهای همراه از سکوهای نفتی بهرگانسر، سروش، نوروز، فروزان، ابوذر، خارک و میادین دورود یک و دو است.



در این پروژه گازی بیش از 200 کیلومتر خط لوله زیر دریایی نصب و راه اندازی شده است که در فاز اول اجرای آن از سوختن روزانه حدود 20 میلیون فوت مکعب گاز طبیعی در سکوهای سروش و نوروز جلوگیری می شود و گاز حاصل از آن پس از انتقال به جزیره خارگ به مصارف صنعتی می رسد.