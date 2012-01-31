حمله هوایی به جنوب یمن/ کشته شدن 11 عضو القاعده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، منابع امنیتی یمن اعلام کردند که منطقه "ام خدره" در استان ابین واقع در جنوب یمن در نخستین ساعات بامداد امروز هدف 3 حمله هوایی قرار گرفت که در نتیجه آن 11 تن از عناصر القاعده کشته شدند.

3 تن از کشته شدگان این حمله که گفته می شود با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین رخ داد از سرکردگان و رهبران طراز اول القاعده در یمن بودند.

"عبدالمنعم الفطحانی" یکی از این افراد است که از سال ها پیش تحت تعقیب آمریکا بود. "احمد عمیران ابوعلی" و "الخضر آل سوده" 2 تن از رهبران درجه یک القاعده در یمن نیز در بین کشته شدگان حمله هوایی امروز قرار دارند.