41 پروژه آب و فاضلاب دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خادمی دوشنبه شب در نشست مطبوعاتی از افتتاح 35 طرح در قالب 41 پروژه آب و فاضلاب با اعتباری بالغ بر 600 میلیارد ریال در دهه فجر امسال خبر داد و گفت: این تعداد پروژه با اعتبارات بخش دولتی و خصوصی در شهر ها و جزایر استان به بهره برداری می رسد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری هرمزگان افزود: امسال سه پروژه با اعتباری معادل 220 میلیارد ریال در بخش فاضلاب و 38 پروژه با اعتباری بالغ بر 380 میلیارد ریال در بخش آب داریم که بیش از 87 میلیارد ریال آن جهت اجرای پروژه های آبشیرین کن شهرهای درگهان و سوزا با سرمایه گذاری بخش خصوصی هزینه شده است.

وی اضافه کرد: همچنین آبفای هرمزگان در سال جاری تعداد 76 پروژه با اعتباری بالغ بر 720 میلیارد ریال در دست اجرا دارد که پیش بینی می شود تا هفته دولت سال 91 حدود 25 پروژه تکمیل و به بهره برداری برسد.

خادمی در خصوص طرح فاضلاب شهر بندرعباس اظهارداشت: در دهه فجر امسال، محلات خواجه عطاء، محدوده جنوب بولوار چمران ، محدوده خیابان شریعتی شمالی، محله شاه حسینی و نظرآباد، محله اوزیها و محدوده بازار، چهار راه سازمان تا بلوکی، جنوب بولوار پاسداران و محله حسین آباد ، محله درخت سبز و خیابان شهید عوض پور، محله دو هزار دستگاه و تعاونی مسکن مهر، محلاتی هستند که شبکه فاضلاب آنها (با لوله گذاری به طول 32 کیلومتر) انجام شده و به بهره برداری می رسد.

مدیرعامل آبفای هرمزگان در ادامه بهره برداری از پروژه آبشیرین کن درگهان و سوزا و پروژه فاضلاب جزیره هرمز را از جمله مهمترین پروژه های افتتاحی دهه فجر امسال اعلام کرد.