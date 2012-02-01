فرآوری صدف دریایی؛ صنعتی ناشناخته در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، استان خوزستان به واسطه قرار گرفتن در حاشیه خلیج فارس و در اختیار داشتن سواحل بی نظیر، از استانها و مناطق مهم تولید و تامین آبزیان در کشور به شمار می رود و نقش این استان در تولید و عرضه محصولات دریایی در کشور نظیر انواع ماهی، میگو و... بی بدیل است ولی با وجود تلاشهای گسترده صورت گرفته در سالهای اخیر، اغلب صنایع مهم دریایی این استان هم اکنون ناشناخته هستنند یا مورد کم توجهی قرار گرفته اند.

استان خوزستان با داشتن چهار معدن صدف دریایی بزرگترین تولید کننده صدف دریایی در کشور به شمار می آید. عملیات معدنی از بخش شناسایی تا اکتشاف و استخراج نیازمند صرف هزینه های بالا و به کارگیری تکنولوژی روز است اما فعالان این بخش همواره از نبود حمایت دولت به لحاظ مالی گله مند هستند.



علی موسوی یکی از سرمایه گذاران و شرکت داران استان خوزستان در صنعت استحصال صدف دریایی می گوید: به دلیل حمایت نکردن دولت در این صنعت با مشکلات بسیار زیادی در دریافت وام از بانک مواجه هستیم و هروقت وعده گرفتن وام به ما داده اند، عملی نکرده اند.



وی افزود: من در این سه سال که از آغاز به کار شرکت گذشته فقط توانسته ام یک فاز از سه فاز شرکتم را راه اندازی کنم.



موسوی تصریح کرد: تنها مصارفی که در استان از صدف دریایی داریم در صنعت نفت و حفاری به منظور استفاده در گل حفاری است که در استان فروش خوبی دارد.



صدف دریایی با توجه به دارابودن درجه بالای خلوص کلسیم و عاری از ناخالصهای مضر در صنایع زیادی از قبیل دام و طیور، آبزیان، حفاری چاه های نفت و صنایع لاستیک سازی، شیشه، سرامیک، رنگ، وسایل الکتریکی، لوله های پلی اتلین و مصارف دارویی نیازمند به کربنات کلسیم کاربرد دارد.



معادن استخراج صدف در ایران بیشتر در سواحل خلیج فارس، دریای مازندران و دریای عمان است.



شروع و استخراج صدف از حدود 20 سال پیش برای اولین بار در استان خوزستان آغاز شد. تاکنون از چهار معدن موجود در استان سه معدن به صورت فعال هستند.



معاون معدنی سازمان صنایع و معادن خوزستان می گوید: از ابتدای امسال تاکنون بیش از 10هزار تن صدف دریایی دراستان خوزستان استخراج شده است.



محمد افشون افزود: معادن صدف دریایی در استان خوزستان با ظرفیت اسمی سالانه 15 هزار تن و ذخیره قطعی 236 هزار تن در شهرهای هندیجان، آبادان و بندر امام قرار دارند.



وی گفت: بیشترین صادرات داخلی صدف دریایی خوزستان به اکثر استانهای کشور به ویژه تهران، البرز و اصفهان ارسال می شود.



یکی از سرمایه داران در این بخش می گوید: گرچه صنعت فرآوری صنایع دریایی به سرعت پول ایجاد نمی کند اما با توجه به نیاز کشور بهترین سرمایه گذاری بر روی این صنایع است.



محمد صلواتی یکی از کارشناسان صنایع و معادن نیز می گوید: استحصال صدف دریایی بسیار آسان است و مشکل اساسی ما در جذب بازاریاب و تبلیغات است که اگر این کار در کشور صورت گیرد شاهد پیشرفت خوبی باشیم.



وی افزود: سال گذشته دو نفر از کشور هند به استان آمده بودند تا در این صنعت سرمایه گذاری کنند ولی به دلیل نبود هزینه کلی برای ارسال اولیه به کشور هند و ناآشنا بودن این افراد، این کار صورت نگرفت.



صلواتی عنوان کرد: این در حالی است که کشورهای جنوب شرق آسیا بسیار به این محصول نیاز دارند و باید بازاریابی، تبلیغات و صادرات بسیار مورد توجه قرار گیرد و افراد باید بیشتر وقت صرف کنند تا در استانهای دیگر مصارف این محصول را شناسایی کنند تا این نیاز محصول به استانهای دیگر صادر شود.



وی افزود: سازمان جهاد کشاورزی نیز با صدور مجوز مرغداری در استان می تواند نقش مهمی را در فروش خوراک دام داشته باشد.



این کارشناس عنوان کرد: استانهای گلستان و گیلان از دیگر معادن صدف دریایی در کشور هستند که ما امیدواریم با توسعه این صنعت شاهد گسترش، ایجاد اشتغال و ارز آوری در استان خوزستان باشیم.