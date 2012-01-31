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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۲۶

داورزنی در گفتگو با مهر:

بوم بزرگ انقلاب در گنبدکاووس رنگ می شود

بوم بزرگ انقلاب در گنبدکاووس رنگ می شود

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گنبدکاووس گفت: بوم بزرگ انقلاب در دهه فجر در این شهرستان رنگ آمیزی و نمایش داده می شود.

محمدرضا داورزنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزو: این بوم با کمک 15 تن از نقاشان بنام شهرستان در موضوعات انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی و دفاع مقدس و وحدت مسلمان در گنبدکاووس نمایش داده می شود.

وی اظهار داشت: این بوم به طول 12 و عرض سه متر در مدت سه روز در مصلی گنبدکاووس به نمایش در می آید.

داورزنی گفت: همچنین عصر شعر و موسیقی ترکمن همزمان با دهه فجر در شهرستان گنبدکاووس برگزار می شود.

داورزنی افزود: کتابت سوره فجر با حضور 22 نفر از خوشنویسان، نقالی انقلاب و برگزاری کارگاه تجسمی از دیگر برنامه های این ایام ست.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گنبدکاووس به برگزاری نمایش عکس اشاره کرد و گفت: 80 تابلو عکس با موضوعات بصیرت دینی، انقلاب اسلامی و وصیت نامه شهدا به نمایش در آمده است.

کد مطلب 1521453

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