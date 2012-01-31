به گزارش خبرنگار مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیامی به چهارمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر ارائه کرد که این پیام توسط علیقلی امیر احمدی؛ مشاور ارشد وزیر در افتتاحیه جشنواره قرائت شد.

در ابتدای این پیام آمده است: در این عالم که عالم جسم و روح است عالم جمادات و مجردات عالم پیوند محسوسات و غیوبات رسوبات ذهن بشری چون در جام اندیشه، درد هنر را به مستی خلاقیت بدل سازد، به دل خبر دهد از جوهره زیبایی‌های نهفته در درون اشیاء تا هنرمند به مدد زیبایی روح، حشو و زوائد پنهانکاری دنیا را از آن بزداید و از مادر هنر، پدیده‌ای بزاید که گذشت ایام و زمانه، پیرش نکند و زیبایی‌اش را از بام اعتبار به زیر نیفکند.

در ادامه این پیام امده است: هنر در ذات خود زیبایی دارد و هنرهای تجسمی ترکیبی از ذات و ظاهر زیبا را به چشم و بیننده، بر نگاه و صاحب نگاه القاء می‌کند. هرگز نمیرد آنچه هنر زنده‌اش نمود و بر عمر هر پدیده، هنر جاودان فزود. هنرمند بر بومی رنگی کشید، بر سنگی نقشی گذاشت، بر دفتری خطی نوشت، با تربتی آبی سرشت، نقشی نگاشت و آنگاه جانی جاودانش عطا نمود و بر طاقچه اعتبارش جا نمود. اثر، وفادار است و اگر فرمود غرض نقشی است کز ما باز ماند. نقش نیز خالقش را ماندگار می‌کند. فقط هنرمند نیست که اثری را مانا می‌سازد بلکه اثر نیز نام هنرمند را پیشاروی خود به نمایش می‌گذارد.

در بخشی از این پیام آمده‌‌است:‌ اثر، وفادار است، پس هنرمند سکه انعامش را قبل از همه از خود اثر می گیرد، سکه ای که جاودانگی می‌پذیرد. پس ای هنرمندان، آب حیات گوارایتان باد. هنرمند امروز در روزگاری می‌زید که گزند باد و باران بنای اثرش را سست نمی‌کند مگر به سستی ذاتش. هزار سال از بنای کاخ بلند شاهنامه سپری گشته است که از باد و باران ندیده گزند هزار سال پرفتنه و اشوب اما آن چه مانع از سرکوب لشگر نظم فردوسی است اساس محکم و ورزیدگی سپاهیان شعر اوست که هرگز هماوردی نیافته است. در این روزگار که هنر این نظام مقدس بیش از همه، حرمت نهادن به هنرمندان واقعی این سرزمین است، تعهد این طایفه ایجاب می کند که به پاس حرمت این حاکمان، حکیم شویم که ارزیاب قویم در یتیم شویم اما در این زمانه عشاق خون‌جگر، ما هم کمک کنیم به تکریم عاشقان.

حسینی در بخش دیگری از این پیام آورده است: بیداری اسلامی موضوعی است که این همه هنرمند چون بدان التفات نمایند طومار بدمنشان را به التفاف کشانند. هنر چونان حج است و هنرمند، مستطیع وادی همت. هنرمند مسلمان هر اثرش در رمی جمره باید سنگی باشد بر سر شیطان. از این رو حج استطاعت می‌خواهد اثر باید مؤثر باشد. واژه باید خود باد، واژه باید خود باران باشد. اثر یک هنرمند مسلمان باید اثری از مسلمانی داشته باشد. جاذبه و دافعه مسلمان را سیره نبوی به صیروره کشانید و قرآن بر مسند توصیه نشانید.



وی همچنین نگاشته است: از چهارمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی انتظار داریم طلیعه تحول نگاه هنرمند مسلمان را با پرتوی از تعهد هنرمندان جهان ، درهم آمیزد و بر جان هنر، نور معرفت بریزد. با این تعریف، حمیتش را با همت جاری در خیزش اسلامی و نهضت اخلاقی جهانی گره می زند. به امید فردایی زیباتر در پرتو هنرمندانی از جنس نور از همه آنان که این جشنواره به شماره اندک و به قواره قویم را مدد رسانده اند سپاسگزارم و به استمرار نقششان امیدوار توفیق، رفیق طریق عزت و اعتبار یکایک شما عزیزان باد.