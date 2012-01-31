توزیع 300 میلیون تومان بن کتاب در نمایشگاه مازندران

سید اسماعیل احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در نمایشگاه امسال 40 درصد تخفیف قیمت کتاب داریم که در مجموع 86 میلیون تومان سهم ارشاد مازندران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بابت خرید بن کتاب واریز شده است.

وی با اشاره به اینکه بقیه آن سهم تخفیف خود ناشرین است که گاه تا 50 درصد هم می رسد، گفت: در سه روز نخست، جمعا 75 میلیون تومان بن کتاب به فروش رفته که احتمال می رود تا پایان هفته 300 میلیون تومان بن کتاب فروخته شود.

قائم مقام نمایشگاه کتاب افزود: با این وجود احتمال اینکه بن کتاب کم بیاوریم هست که از هم اکنون مکاتبات مربوطه آغاز شده است.

معاون امور مالی ارشاد مازندرن، از مردم خواست تا بازدید از نمایشگاه را به روزهای پایانی موکول نکنند و با حضور در نمایشگاه از امکانات تخفیف بن کتاب بهره مند شوند.

احمدی، فضا سازی و شکل بندی غرفه ها را نسبت به سال قبل زیباتر دانست و گفت: در بخش رفاهی در بحث تغذیه و بوفه قیمت ها با نرخ مصوب ارائه می شود.

وی، کتابهای حوزه کودک و دانشکاه را مناسب ارزیابی کرد و گفت: در این زمینه احساس کمبود می کنیم که امیدواریم در سال های آتی این امر تقویت شود.

احمدی، برگزاری نمایشگاه در داخل شهر را به سبب مشکلات ترافیکی غیرممکن دانست و افزود: با وعده مدیر کل ارشاد و استاندار در خصوص خریداری زمینی برای نمایشگاه امیدواریم تا در سالهای آینده به لحاظ امکانات مجهزتر شویم.

وی گفت: امسال از نظر تعداد ناشر و به لحاظ محتوایی، کتابها در حوزه های گسترده تر و در موضوعات متنوع تری ارائه شده است.

هشتمین نمایشگاه کتاب مازندران، تا 14 بهمن ماه جاری از ساعت 9 صبح تا 20 در کیلومتر هفت جاده ساری - نکا پذیرای علاقه مندان است.