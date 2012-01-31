کدنویسی در «زنی در جزیره گمنامی» نه لازم بود نه خوب از کار درآمده است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی کتاب «زنی در جزیره گمنامی» نوشته زهرا زواریان، با حضور احسان عباسلو، علی‌الله سلیمی و نویسنده اثر، شب گذشته دوشنبه 11 بهمن در سرای اهل قلم برگزار شد.

سلیمی در ابتدای این برنامه گفت: «زنی در جزیره گمنامی» کتاب خوشخوانی است. علی‌رغم این که به نظر می‌رسد برای مخاطب خاص نوشته شده است، برای عموم مخاطبان قابل فهم است و می‌توان آن را در چند نوبت خواند. در سال‌های اخیر آثار داستانی که بیشتر به ساختار توجه داشتند، زیاد در جذب مخاطب موفق نبوده‌اند اما با این داستان هر مخاطبی می‌تواند ارتباط برقرار کند.

وی افزود: داستان در وهله اول بیان‌کننده مسائل فلسفی است و وارد دنیایی می‌شود که به ظاهر می‌تواند مخاطب عام هم داشته باشد. زواریان مطلوب‌ترین‌ زاویه دید را انتخاب کرده است ولی موضوع سختی را برای پردازش انتخاب کرده و پرداخت شخصیت‌ها‌ به قوت دیگر نقاط مثبت اثر نیست.

در ادامه عباسلو گفت: اگر بگوییم محوریت «زنی در جزیره گمنامی» یک شخصیت زن است، ادعای درستی نیست و از نظر نامگذاری، نامی که برای کتاب انتخاب شده است، پذیرفتنی نیست. من که کار را خواندم احساس کردم نقاط مثبت زیادی دارد اما این نکات به صورت تک تک در متن پراکنده‌اند. مولفه‌هایی مانند شخصیت‌پردازی می‌توانست خیلی بهتر از این باشد. شخصیت‌ها و دیگر عناصر داستان به طور کامل و جامع پردازش نشده است.

وی افزود: در مجموع به نظرم اگر می‌توان پردازش بهتری بر این داستان اعمال کرد، هیچ عیبی ندارد که نسخه‌های بعدی، ویرایش بشود. شخصیت اصلی کار به نظر زن‌ستیز است. توقع می‌رود چنین کسی تحت تاثیر زنان قرار نگیرد ولی این فرد در ادامه داستان تحت تاثیر یک زن قرار می‌گیرد که این پذیرفتنی نیست. با توجه به فضایی که داستان دارد، قرار است شخصیت فربد نصر یک سفر اسطوره‌ای داشته باشد ولی این سفر در داستان شکل نگرفته است. خود شخصیت هم اسم اسطوره‌ای دارد ولی آن سفر اسطوره‌ای از آب درنیامده است.

این منتقد گفت: یک بحث دیگر کد نوشتن و گشایش کدها در داستان است که دلیلش را متوجه نشدم. آیا این زبان فربد و زن است یا صرفا کدهایی هستند که قرار است گشوده شوند. به نظرم در این قسمت سعی شده فضایی کتابی مانند «کد داوینچی»‌ ساخته شود ولی رمزنویسی در کد داوینچی به بهانه حفظ جان مردم بود و الزام داشت اما در «زنی در جزیره گمنامی» شخصیت زن درد دل‌هایش را به رمز می‌نویسد. خود این زن هم شخصیت اسطوره‌ای ندارد. حرکاتش الهی است ولی شخصیتش الهی نیست.

نویسنده مجموعه داستان «واهمه‌های سرخابی» در ادامه گفت: نویسنده از قسمت معبد خیلی راحت گذشته است و فقط آن را در قالب اشاره آورده که به نظرم این بخش داستان، جای کار بیشتری داشت. شخصیت سارنا می‌توانست خود به اندازه یک کتاب باشد و پردازش شود. در این حجم کم نمی‌توان با این شخصیت رابطه برقرار کرد. شخصیت سارنا عمیقا پردازش نشده است و آن شخصیت الهی و عرفانی را که باید دید، نمی‌توان در آن دید. آن رابطه‌ای که تغییری را در خواننده ایجاد کند، نمی‌توان با این شخصیت برقرار کرد.

عباسلو افزود: اما نویسنده اسامی را خیلی خوب از متون استخراج کرده و تحقیقات تاریخی‌اش تحسین‌برانگیز است. زواریان به خوبی میان شخصیت‌ها و اسطوره‌های تاریخی گردش کرده ولی فضایی که برای داستانش انتخاب کرده است، کشش لازم را برای شخصیت‌های داستانش ندارد. صحبت از کد داوینچی و دن براون نویسنده‌اش شد. براون واقعا یک اسطوره‌شناس است و همیشه مشغول گردش میان اسطوره‌ها و افسانه‌های کهن است و اسامی مختلف را از آن‌ها استخراج می‌کند. درباره زبان «زنی در جزیره گمنامی» هم باید بگویم که متاسفانه ضعف‌هایی دارد.

در ادامه این برنامه زواریان نویسنده اثر گفت: یکی از مواردی که در نوشتن این کار برایم مهم بود، این بود که به زبان زنی برسم که سال‌ها پیش از میلاد مسیح زندگی می‌کرده است. برای یافتن این زبان خیلی جستجو کردم. مثلا یکی از کتاب‌هایی که خیلی توجهم را در این راه جلب کرد، مزامیر داوود بود که شاعرانگی متنش به نظرم زیبا آمد. در کل از منتقدان که این کتاب را خوانده و نقد کردند تشکر می‌کنم.