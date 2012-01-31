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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۴۷

هفته بیست و یکم لالیگا/

اوساسونا در خانه مغلوب آتلتیکومادرید شد/ نکونام 90 دقیقه بازی کرد

اوساسونا در خانه مغلوب آتلتیکومادرید شد/ نکونام 90 دقیقه بازی کرد

در آخرین دیدار از هفته بیست و یکم رقابت‌های فوتبال لالیگای اسپانیا تیم فوتبال اوساسونا در خانه خود مغلوب آتلتیکومادرید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار "دیه گو گودین"، مدافع اروگوئه‌ای آتلتیکومادرید در دقیقه 41 تک گل پیروزی بخش تیمش را به ثمر رساند. جواد نکونام، هافبک ایرانی اوساسونا در این بازی 90 دقیقه برای تیمش جنگید اما موفق نشد مانع شکست خانگی این تیم شود.

اوساسونا با این شکست تا رده دهم جدول رده بندی لالیگا سقوط کرد و آتلتیکومادرید هم تا رده هفتم جدول بالا آمد.

جدول رده بندی:
1- رئال مادرید 52 امتیاز
2- بارسلونا 45 امتیاز
3- والنسیا 36 امتیاز
4- لوانته 31 امتیاز
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10- اوساسونا 27 امتیاز
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18- ویارئال 20 امتیاز
19- اسورتینگ گیخون 18 امتیاز
20- رئال زاراگوزا 12 امتیاز

کد مطلب 1521458

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