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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۲۳

شبانی در گفتگو با مهر:

25پروژه عمرانی با اعتبار 150میلیارد ریال افتتاح می شود

25پروژه عمرانی با اعتبار 150میلیارد ریال افتتاح می شود

سیریک - خبرگزاری مهر: فرماندار سیریک گفت: 25 پروژه عمرانی با اعتبار 150میلیارد ریال در سی و سومین بهار پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در سیریک به بهره برداری می رسد.

احمد شبانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام افتتاح 25 پروژه در دهه فجر امسال بیان داشت: بهره برداری از درمانگاه گونمردی، افتتاح پنج واحد خانه بهداشت روستایی، بهره برداری از 60 واحد مسکن مهر شهر سیریک از جمله پروژه های مهم در دهه فجر امسال است.

وی عنوان کرد: افتتاح 22 واحد مسکن روستایی کمیته امداد، راه اندازی ایستگاه هواشناسی، بهره برداری دبستان پنج کلاس کرتان، راه انداری شش دستگاه ترانس برق و 500 متر پست هوایی شبکه فشار ضعیف و متوسط برق از دیگر پروژها خواهد بود.

فرماندار سیریک همچنین بهره برداری جاده آسفالت بین شهرگروگ به طاهرویی و آسفالت و جدولگذاری بلوار معلم شهر سیریک به طاهرویی به طول چهار کیلومتر و بهره برداری دو پایگاه مقاومت بسیج و بهره برداری دو طرح هادی روستایی را به عنوان پروژه های دیگر معرفی کرد.

کد مطلب 1521464

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