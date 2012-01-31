مازندران آماده انتخاباتی سالم/ اصلاح طلبی در دایره گفتمان انقلاب

هادی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، مهمترین دغدغه این روزهای خود را برگزاری انتخابات عنوان کرد و گفت: قانون مندی و سلامت انتخابات برای کشور بسیار با اهمیت است.

وی، نامزدهای انتخابات را به اخلاق انتخاباتی توصیه کرد و گفت: بنا بر این است که با نامزدهای تایید صلاحیت شده جلسه ای در استانداری برگزارکنیم.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران افزود: نامزدها باید به جای تخریب، خود را اثبات کنند و در مدار قانون و آموزه های اسلامی فعالیت کنند.

وی با اشاره به اینکه مردم انتخابگران خوبی هستند افزود: نامزدها برنامه های خود را به مردم ارائه دهند و حق انتخاب را به مردم واگذار کنند.

وی به برخی تبلیغات غیررسمی برخی نامزدها اشاره کرد و گفت: تبلیغات علنی تا قبل از آغاز زمان قانونی تبلیغات جرم است.

ابراهیمی اظهار داشت: برگزاری همایشها نیز تخلف انتخاباتی است که اگر گزارش شود با آن برخورد می کنیم.

وی گفت: در صورتی که اخلاق انتخاباتی توسط نامزدهای تایید صلاحیت شده رعایت نشود امکان رد صلاحیت آنها نیز وجود دارد.

اصلاح طلبی در دایره گفتمان انقلاب اسلامی محترم است



ابراهیمی با بیان اینکه قانون برای همه به شکل عادلانه خواهد بود گفت: همه می توانند از این فرصت قانونی استفاده کنند.

وی گفت: هر تشکلی که برای تقویت انقلاب اسلامی فعالیت می کند محترم است و باید تقویت شود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران، جبهه متحد اصولگرا را جزو تشکیلات پیشرو در گفتمان انقلاب دانست و افزود: در جبهه پایداری هم نیروهای انقلابی و عناصر دلسوزی حضور دارند که به بهتر شدن فضای سیاسی انتخابات کمک می کنند.

ابراهیمی با بیان اینکه در انتخابات تمام علایق و سلیقه ها باید حضور داشته باشند گفت: هر اصلاح طلبی که به جایگاه ولایت و قانون وفادار باشد از نگاه ما جزو نظام است.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از اصلاح طلبان تایید صلاحیت شده اند افزود: اصلاح طلبی که در دایره گفتمان انقلاب اسلامی تعریف شود محترم است زیرا که زمینه حضور حداکثری مردم در انتخابات فراهم می شود.