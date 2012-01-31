ازدواج دانشجویی و فرهنگ ازدواج آسان از شعار تا عملگرایی

به گزارش خبرنگار مهر، تصمیم به ازدواج را می توان مهم ترین تصمیم زندگی هر فرد برشمرد، تصمیمی که نه می توان، برخوردی احساسی و مقطعی با آن داشت و نه می توان از موانع کوچک و یا کم ارزش تر از ازدواج، سدی بزرگ در برابر زندگی زناشویی ساخت.

دوران دانشجویی بهترین زمان برای ازدواج است وعلاوه بر کاهش سن ازدواج تاثیر عمده ای برتمرکز احساسات فرد و آرامش درونی دارد.

آمار طلاق در زوجهای دانشجو نشان می دهد که چون ازدواج دانشجویی در یک محیط نخبگی با شناخت خوب و آگاهانه و در یک مقطع سنی مناسب صورت می گیرد، پایدارتر است. و نیاز است که مسئولان امر در این زمینه با ارائه برنامه های راهبردی و ترویج این نوع ازدواج در قالب ازدواج های آسان تلاش بیشتری داشته باشند.

هیچ فعالیت سازمان دهی شده ای برای ترویج فرهنگ ازدواج دانشجویی صورت نگرفته

معاون دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه بیرجند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تاکنون هیچ فعالیت سازمان دهی شده در خصوص ترویج فرهنگ ازدواج دانشجویی صورت نگرفته است.

حجت الاسلام مرتضی حجازیان اظهارداشت: بیش از 260 زوج در مراسم جشن ازدواج دانشجویی ثبت نام کرده اند که این امر نشان از اقبال زیاد دانشجویان به مبحث ازدواج است.

وی افزود: در جشن ازدواج دانشجویی تنها از دانشجویانی که ازدواج کردند ثبت نام می شود و در مراحل قبل از ازدواج دخالتی نمی شود و کارگاه هایی که پیرامون این جشن ازدواج برگزار می شود تنها اختصاص به مسائل بعد از ازدواج دارد و در موضوعات پس از ازدواج تاثیر چشمگیری دارد.

معاون دفترنهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه بیرجند تصریح کرد: برای ترویج فرهنگ ازدواج در دانشگاه تنها مشاوران نهاد آن هم به صورت غیر رسمی وغیرمتمرکز هرهفته در خوابگاه ها حاضرشده و به دانشجویان مشورت می دهند وانجام این کار به صورت موثر و سازمان دهی شده نیاز مند همکاری ارگان ها و نهادهای متولی در خصوص جوانان است.

حجازیان با بیان این که ازدواج دانشجویی در کاهش سن ازدواج در دانشگاه موثر بوده است، گفت: ازدواج دانشجویی چندان تاثیری در ترویج فرهنگ ازدواج آسان در جامعه نداشته زیرا بیشتر این ازدواج ها بدون دخالت نهادها و به صورت عرفی و با توجه به ارزش و رسوم خانواده ها صورت می گیرد.

وی افزود: اگر بتوانیم فرهنگ ازدواج آسان را در دانشگاه نهادینه کنیم می توانیم جامعه را هم دچار تغییر کنیم زیرا الگوپذیری جامعه از قشر دانشگاهی بسیار زیاد است.

معاون دفتر نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه بیرجند یادآورشد: همکاری ارگان های مختلف در مسائل مربوط به ازدواج جوانان موجب کارآمدی ازدواج های دانشجویی و تاثیر گذاری آنها در جامعه می شود.

تنها دو درصد از ازدواج های دانشجویی منجر به طلاق می شوند/ ازدواج های دانشجویی نیازمند برنامه راهبردی

روانشناس بیرجندی در گفتگو با مهر با بیان این که تنها دو درصد از ازدواج های دانشجویی منجر به طلاق می شود، بیان داشت: نرخ طلاق در این گروه در مقایسه با سایر گروه ها بسیار پایین است.

حجت الاسلام محمد بیگی با بیان اینکه عدم در نظرگرفتن موقعیت های خانوادگی و تفاوت فرهنگ ها از مهم ترین علل طلاق در این ازدواج ها است، اظهارکرد: با این حال ازدواج دانشجویی بهترین نوع ازدواج بوده و کمترین نرخ طلاق را در بین ازدواج ها دارد.

وی افزود: ازدواج دانشجویی نه تنها سن ازدواج را کاهش داده بلکه به سلامتی محیط دانشگاه و پژوهش محوری در این محیط کمک بسیار موثری می کند.

این روانشناس بیرجندی با بیان این که تاکنون هیچ اقدام متمرکزی برای ترویج ازدواج آسان در جامعه صورت نگرفته است، بیان کرد: حمایت ارگان های مختلف از ازدواج های دانشجویی به ترویج ازدواج آسان در جامعه کمک می کند چون جامعه تاثیر پذیری مستقیمی از محیط دانشجویی دارد.

حجت الاسلام بیگی یادآورشد: باید یک برنامه راهبردی برای حمایت از ازدواج دانشجویی صورت گیرد که این موضوع نیازمند کمک هرچه بیشتر نهادهای مختلف است تا شیرینی ازدواج دانشجویی به دلیل مشکلات اقتصادی در کام دانشجویان تلخ نشود.

نکات مثبت ازدواج دانشجویی بیش از سختی های آن است

یک دانشجوی روان شناسی دانشگاه بیرجند نیز در گفتگو با مهر در خصوص ازدواج دانشجویی گفت: نکات مثبت ازدواج دانشجویی بیش از سختی های آن است.

آرزو گلستانی با بیان این که ازدواج دریایی از آرامش را برای انسان فراهم می کند، ادامه داد: ازدواج مهم ترین امر در زندگی هر انسانی است که عمده ترین نقش را درآینده وی رقم می زند.

وی افزود: اگر دانشجویان دردوران داشنجویی با شناخت و آگاهی اقدام به ازدواج کنند نه تنها سن ازدواج پایین آمده بلکه با آرامش خاطری که به دست می آورند می توانند دوران تحصیل خود را با موفقیت های بیشتری پشت سر بگذارند.

این دانشجوی بیرجندی تصریح کرد: ازدواج دانشجویی علی رغم برخی از مشکلاتی که دارد ولی با قناعت و صبوری می تواند آینده ای بسیار درخشان را برای زوج ها به دنبال داشته باشد.

گلستانی عدم شناخت دقیق طرفین از هم و نادیده گرفتن ارزش ها و تفاوت های فرهنگی را از مهم ترین عوامل عدم موفقیت در ازدواج دانشجویی عنوان کرد و گفت:حرکت نهاد در خصوص برگزاری جشن ازدواج دانشجویی و ترویج فرهنگ ازدواج آسان قابل تقدیر است ولی به دلیل این که از میان راه آغاز می شود تاثیر گذاری زیادی ندارد.

وی یادآورشد: خودشناسی مهم ترین محوری است که موفقیت ازدواج چه در سطح دانشگاه و چه در سطح جامعه را به دنبال دارد.

عدم حمایت مسنولان از ازدواج های دانشجویی

دانشجویی مهندسی عمران دانشگاه بیرجند حمایت مالی از دانشجویانی را که ازدواج کردند اساسی ترین نیاز ازدواج دانشجویی عنوان کرد و گفت: هیچ حمایت مادی و معنوی توسط نهادهای مختلف از زوج های دانشجو صورت نمی گیرد.

سینا جلالی اظهارداشت: علی رغم سخنانی که مسئولان در تشویق جوانان برای ازدواج بیان می کنند ولی هیچ حمایتی پس از ازدواج از زوج های جوان به خصوص زوج های دانشجویی صورت نمی گیرد وحمایت های مسئولان در حد یک حرف است.

وی افزود: در کشور ما علی رغم سخنانی که راجع به ازدواج آسان و ساده زیستس در ازدواج صورت می گیرد رسانه ملی زندگی تجملی از زوج های جوان به نمایش می گذارد وسطح توقعات را در جامعه دگرگون می کند.

دانشجوی مهندسی عمران تصریح کرد: طرح ازدواج دانشجویی خوب است ولی اگر بعد از برگزاری جشن نیز رابطه ای مستمر با دانشجویان وجود داشته باشد می تواند تاثیر گذار باشد در غیر این صورت یک امر مقطعی و بی فایده است.

جلالی ادامه داد: ازدواج دانشجویی ثمرات پرباری در زندگی دانشجو دارد و اگر مسئولان دانشگاه تسهیلات بیشتری برای زوج های دانشجو فراهم کنند سپری کردن دوران دانشجویی برای زوج های متاهل راحت تر می شود.

وی یادآور شد: اگر حمایت مالی ومبحث اشتغال جوانان حل شود مطمئنیم نیاز به یادآوری ازدواج به جوانان نیست در غیر این صورت برنامه ریزی برای تشویق جوانان به ازدواج فایده ای نخواهد داشت.

در کشور ما تشویق به ازدواج های دانشجویی و ایجاد این نوع از ازدواج وجود دارد اما بدون اینکه نهادهای ازدواج (نهاد تامین شغلی، معیشتی و نهاد آموزش های اجتماعی) را شکل دهیم و شاید به رغم تاثیرات مثبتی که از این ازدواج ها انتظار می رود بسیاری از مشکلات از جمله افزایش ناکامی ها، افت تحصیلی و درگیری های درون خانواده را شاهد باشیم و در این زمینه نیازمند این هستیم مسئولان چاره جویی کنند تا شیرینی این نوع ازدواج ها به دلیل مشکلات به کام زوجین تلخ نشود و رواج این نوع ازدواج ها را به عنوان ازدواج آسان و پایدار در سطح جامعه شاهد باشیم.