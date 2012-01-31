بارش شدید برف در کردستان/ تردد در جاده های استان بدون زنجیر ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به ورود موج جدید بارش به استان کردستان از دوشنبه شب بارش های پراکنده در استان آغاز شد و با گذشت زمان این بارش ها شدت گرفت به طوری که هم اکنون سراسر استان را در بر گرفته است و پیش بینی های اداره کل هواشناسی کردستان حاکی است که این وضعیت جوی تا روز پنج شنبه همچنان ادامه دارد.

مدیرکل هواشناسی استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: روز یکشنبه پیش بینی های لازم در خصوص بارش برف و باران در استان کردستان برای روز سه شنبه اعلام شده بود و با توجه به نقشه های پیش بینی انتظار می رود که این روند تا بعد از ظهر پنج شنبه در استان حاکم باشد.

بارش ها تا روز پنج شنبه ادامه دارد

محمد طالب حیدری با اشاره به بارش نسبتا مناسب برف و باران طی دو روز آینده در استان کردستان اظهار داشت: با توجه به وزش باد، احتمال وقوع کولاک و مه گرفتگی در اغلب راه های مواصلاتی استان وجود دارد که هم اکنون این شرایط در اکثر نقاط استان حاکم شده و این روند همچنان با شدت بیشتری ادامه می یابد.

وی شرایط جوی حاکم بر استان طی روز چهارشنبه را همچنان نیمه ابری تا تمام ابری عنوان کرد و افزود: بارش برف و باران و وزش باد همراه با تشکیل مه از دیگر پدیده های قابل توجه در استان است که انتظار می رود رانندگان وسائل نقلیه برای تردد در جاده های کردستان مسائل ایمنی را رعایت کنند.

همچنین گزارش های اداره کل هواشناسی استان کردستان نشان می دهد که هم اکنون دمای هوا در شهر سنندج حدود چهار درجه بالای صفر است و دمای هوا در سایر شهرهای استان کردستان در نوسان بین منفی سه درجه تا هفت درجه بالای صفر است.

در حالی که بارش شدید برف در مناطق شهری و روستایی استان کردستان همچنان ادامه دارد که تردد در بسیاری از گردنه های صعب العبور استان بدون زنجیر چرخ امکان پذیر نیست و با توجه به مه گرفتگی شدید تردد با کندی صورت می گیرد.

هیچ جاده ای در کردستان مسدود نیست

کارشناس مسئول مرکز مدیریت راه های استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط حاکم بر جاده های استان در حال حاضر یادآور شد: بر اساس گزارش راهدارهای سطح استان هم اکنون بارش در تمامی جاده های اصلی و فرعی ادامه دارد و شدت بارش ها در مناطق مختلف متفاوت است.

بهروز محمدی افزود: بر اساس گزارش های رسیده میزان بارش ها در مسیر های سنندج به سمت مریوان و سنندج کامیاران با شدت بیشتری ادامه دارد ولی در تمامی گردنه های استان و مسیرهای سردسیر تردد بدون زنجیر چرخ امکان پذیر نیست.

وی با اشاره به این مهم که در حال حاضر هیچ جاده اصلی و فرعی در استان کردستان مسدود نیست، گفت: راهدارهای ثابت و دائمی از شب گذشته و با آغاز بارش ها به صورت آماده باش در حال رصد وضعیت هستند و با استقرار در محل های مناسب آماده خدمت رسانی به مسافران و رانندگان وسائل نقلیه هستند.

تردد نفت کش های عراقی ممنوع شده است

کارشناس مسئول مرکز مدیریت راه های استان کردستان به ممنوعیت تردد کامیون های نفت کش عراقی اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به بارش سنگین برف در مسیر سنندج - مریوان و عدم رعایت استانداردهای لازم از سوی رانندگان شمال عراق تردد نفت کش های عراقی از شب گذشته ممنوع شده است.

مرادی یادآور شد: رانندگان کامیون های نفت کش عراقی به دلیل عدم آشنایی با این شرایط جوی و به همراه نداشتن زنجیر چرخ حق تردد در جاده های استان را ندارند و این وضعیت تا زمان بهبود شرایط جوی همچنان ادامه دارد.

پلیس راه استان کردستان نیز با انتشار اطلاعیه ای از رانندگان وسائل نقلیه درخواست کرده است که بدون زنجیر چرخ در جاده های استان کردستان تردد نکنند.

در این اطلاعیه تاکید شده است که رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در کنار همکاری با نیروهای پلیس راه و راهدارخانه ها نیز در راستای تسهیل در رفت و آمد و عدم انسداد جاده ها و گردنه های استان کردستان بسیار مهم و ضروری است.

بارش برف در حالی در سراسر استان ادامه دارد و که هم اکنون تردد در داخل شهر سنندج و شهرهای سقز و مریوان را نیز با مشکلاتی مواجه کرده است.