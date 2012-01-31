استقبال گلستانیها از جشنواره تئاتر فجر

آرش عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اجرای گروه هنری خود در استان گلستان گفت: به نظر من همه چیز به طرز بسیار عالی و شگفت انگیز بود، به نحوی که پس از این اجرا، گروه انرژی مثبت و بسیار خوبی برای اجراهای بعدی به دست آورد.

این کارگردان تئاتر در ادامه افزود: با اینکه سالن تئاتر فخرالدین اسعد در گرگان کاملا مناسب نوع نمایش ما نبود اما استقبال مردم و ارتباط آنان با نمایش به حدی بود که تمامی این مسائل را تحت الشعاع قرار داد.

وی درباره محتوای نمایش "نویسنده مرده است"، گفت: این نمایش یک کار دو نفره است که به مشکلات یک هنرپیشه معروف برای کارگردانی اولین کارش می پردازد به همین خاطر نوع ارتباط بین این دو نفر شکل دهنده نمایش است.

عباسی، نوع روایت نمایش را ساده دانست و اظهار داشت: برقراری ارتباط مخاطب با این کار به دلیل روایت خطی و ساده آن بسیار راحت بود و در گرگان با استقبال خوب مخاطبین رو به رو شد هر چند که من معتقدم با توجه به شرایط کنونی کارهای آوانگارد و تجربی نیز می تواند در شهرستانها مورد توجه قرار گیرد.

بخش استانی تئاتر فجر از 5 بهمن ماه در گلستان آغاز شد و امروز به کار خود پایان می دهد.