به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی دوشنبه شب در دومین همایش اصولگرایان استان یزد اظهار داشت: جبهه متحد اصولگرایان در این دوره از انتخابات دستورالعمل هایی دارد و بر اساس آن با نظر شورای مرکزی و آیت ‌الله مهدوی کنی، آیت ‌الله مصباح یزدی و نمایندگانی از جامعه روحانیت و جامعه مدرسین، این ما نیستیم که برای مردم نماینده تعیین می‌ کنیم بلکه مردم تعیین ‌کنندگان نماینده جبهه ما هستند.

متکی افزود: تشکیلات ما تنها رصد می‌ کند و در این رصد نظر مردم در مورد کاندیداهای ثبت‌ نام شده اصولگرا که موازین آنها با موازین مورد قبول جامعتین منطبق است، حائز اهمیت خواهد بود.

وی با بیان اینکه ظرف دو سه روز آینده نتایج نظرسنجی در مورد افراد به جبهه متحد اصولگرایان اعلام می شود، تاکید کرد: این دوره کسانی در فهرست قرار می ‌گیرند که در نظرسنجی مردم موفق باشند، گرچه نظرسنجی‌ ها قطعی نیست اما در هر حال نتایج بهتری نسبت به تصمیم‌ گیری در جمع ما خواهد داشت.

جبهه متحد اصولگرایان اصل مشارکت مردم را دنبال می کند/ وحدت اصولگرایان یک استراتژی است

متکی افزود: جبهه متحد اصولگرایان هم در اصل موضوع مشارکت در انتخابات و هم در سایر بخش ها باید مشوقی برای مردم باشد و مردم احساس کنند که ما نیز به تکلیفمان عمل می‌ کنیم و به دنبال تحمیل نظر خاصی نیستیم و در این صورت است که نتیجه انتخابات موجب تحکیم وحدت و تحکیم جبهه متحد اصولگرایان می ‌شود.

متکی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه معتقدیم وحدت اصولگرایان یک استراتژی است نه یک تاکتیک، بیان داشت: وحدت منبع، منشا و مبدا دینی ماست و در مقابل دوستانی که اعلام می‌ کنند رقابت یعنی اینکه با هم وحدت نکنیم و مقابل یکدیگر بایستیم، حرف ما این است که رقابت در این انتخابات وجود دارد اما شکل آن تغییر کرده بنابراین رقابت منافاتی با اتفاق‌ نظر و وحدت اصولگرایان ندارد.

متکی تاکید کرد: وحدت یک ضرورت است و هرکس باید خود به این ضرورت برسد تا به وحدت بپیوندد.

وی ادامه داد: جبهه متحد اصولگرایان در این انتخابات نخست در مقابل دشمنان ایستادگی خواهد کرد و هدف بعدی آن همچون دوره های گذشته تلاش برای مشارکت حداکثری مردم است زیرا مشارکت به معنای تقویت دموکراسی کشور است و اگر تعامل ما مثبت و سازنده باشد، فضای انتخاباتی ما موجب ارتقا و رشد ما می‌ شود.

رقیب اصلی ما در انتخابات سلطه جهانی است

دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه رقیب ما در این انتخابات سلطه جهانی است، اظهار داشت: انتخابات گذشته معمولا دو قطبی بود و یک طرف اصولگرایان و طرف دیگر اصلاح ‌طلبان قرار داشتند و هر گفتمانی که قالب بود، کاندیدایش رای می ‌آورد اما در این دوره تصویر به روشنی دوره ‌های قبل نیست و چهره‌ ها و جریان‌ های بسیاری بدون تابلو در انتخابات حضور دارند.

متکی یادآور شد: در این دوره رقبای مرئی و نامرئی بسیار است و این امر انتخابات مجلس نهم را چند وجهی کرده است.

انتخابات نهم چند وجهی است/ عده زیادی بدون تابلو وارد شده اند

وی ادامه داد: اطلاح‌ طلبان اکنون شرایط خاصی دارند و به دنبال تاکتیک‌ های خود هستند و اینکه چه تاکتیکی را در انتخابات استفاده کنند هنوز روشن نیست در حالی که تاکتیک ‌های آنها در دوره‌ های قبل روشن بود.

متکی ادامه داد: جریان ‌هایی با عنوان انحرافی و عناوین دیگر وجود دارند که یارگیری‌ های آنها شکل خاصی دارد و از اصولگرا، اصلاح‌ طلب، مقید، غیرمقید و تیپ‌ های مختلف در آن دیده می‌ شود و عده زیادی نیز بدون تابلو وارد رقابت شده اند.

دنباله داخلی دشمن به دنبال طرح سناریوی مشارکت 30 درصدی است

وی یادآور شد: همین عوامل انتخابات این دوره را چند وجهی کرده است اما به طور مشخص در انتخابات دوره نهم یک رقیب اصلی داریم که در مقابل کل انتخابات ایران ایستاده است که استراتژی ‌این رقیب، کاهش مشارکت مردم است و دنباله داخلی آنها نیز به دنبال سناریوی مشارکت 30 درصدی است.

متکی عنوان کرد: این رقیب به دنبال مشارکت 30 درصدی است تا در جوامع بین‌ المللی اعلام کند نظامی که 30 درصد ملت آن در انتخابات شرکت کرده‌ اند، مشروعیت ندارد.

وی تاکید کرد: اکنون نیز که استکبار جهانی فشارهای خود را بر ایران دو چندان کرده است، دلیل آن الهام بخشی انقلاب اسلامی در منطقه و بر هم زدن معادلات آنهاست.

الهام بخشی ایران در منطقه، فشارهای آمریکا به کشور را دو چندان کرده است

متکی تاکید کرد: نخستین دلیل ما برای شرکت در انتخابات، پاسداری از دستاوردهای انقلاب است.

وی با اشاره به اینکه در طول 32 سال گذشته هشت رئیس جمهور در ایران بر روی کار آمدند که دیدگاه ها و فازهای سیاسی آنها کاملا با هم متفاوت بود افزود: مردم در هر دوره بر اساس گرایش و تفکر خود روسای جمهور خود را انتخاب کردند و این نشان از نشاط و زنده بودن جامعه ایرانی در سیاست دارد.

متکی ادامه داد: همین نشاط و پویایی سبب شد تا مردم منطقه به مقایسه روسای جمهور خود که برخی از آنها 40 سال بر سر کارند با ایران بپردازند و این یعنی الهام بخشی انقلاب اسلامی.

متکی تاکید کرد: امروز فشار آمریکا به ایران نیز به این دلیل است که هرچه بررسی می‌ کند می‌ بیند که نهضت اسلامی در منطقه را انقلاب اسلامی ایران الهام‌ بخشی کرده است.