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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۵۱

عابدینی به مهر خبر داد:

«تاریخ ادبیات فرانسه در قرن 19» به زودی منتشر می‌شود

«تاریخ ادبیات فرانسه در قرن 19» به زودی منتشر می‌شود

مدیر انتشارات سفیر اردهال از انتشار «تاریخ ادبیات فرانسه در قرن 19» طی روزهای آتی خبر داد.

سیدحسین عابدینی مدیر انتشارات سفیر اردهال در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این کتاب نوشته میشل اشلار است که توسط گیتی تقی‌زاده و سمیه احمدی به فارسی بازگردانی شده است. این کتاب توسط این 2 نفر از متن انگلیسی به فارسی ترجمه شد و مترجمان هر دو از اعضای مرکز دایرة‌المعارف اسلامی بوده‌اند.

وی افزود: این کتاب در بخش ابتدایی‌اش نظری اجمالی و تاریخی به حوادث قرن نوزدهم فرانسه دارد و در ادامه فصل اول به اولین حضور رمانتیسم در فرانسه می‌پردازد. فصل دوم درباره رمانتیسم است و آثاری که نویسندگان، شاعران و هنرمندان فرانسه در این حوزه تولید کرده‌اند. آثار شاخص تولید شده در این‌باره در فصل دوم کتاب معرفی شده‌اند.

عابدینی ادامه داد: فصل سوم این کتاب هم درباره دوران رئالیسم از سال‌های 1850 تا 1900 میلادی است. این فصل زیرمجموعه و عناوین زیادی دارد. جنبش پارناس، رمان رئالیسم و ناتورالیسم و حضور این سبک‌ها در تئاترهای فرانسه نمونه‌ای از مطالب این فصل هستند. در فصل چهارم هم که فصل پایانی کتاب است، درباره سمبولیسم و ایده‌آلیسم در حوزه شعر، تاریخ و سخن به میان آمده و درباره نویسنده‌های این سبک‌ها مطالبی بیان شده است. این کتاب، یک کتاب علمی است که به خوبی ترجمه شده و در پایان نمایه فارسی هم دارد.

مدیر انتشارات سفیر اردهال گفت: ترجمه این کتاب، حدود یک سال و نیم تا 2 سال طول کشید و در این مدت چند بار به ارشاد رفت و برگشت. این کتاب چند بار مشروط شد و در نهایت با اعمال برخی اطلاحات مجوز چاپ گرفت. کتاب 212 صفحه خواهد داشت و این هفته به زیر چاپ خواهد رفت و به زودی منتشر خواهد شد.

کد مطلب 1521474

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