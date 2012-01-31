سیدحسین عابدینی مدیر انتشارات سفیر اردهال در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این کتاب نوشته میشل اشلار است که توسط گیتی تقی‌زاده و سمیه احمدی به فارسی بازگردانی شده است. این کتاب توسط این 2 نفر از متن انگلیسی به فارسی ترجمه شد و مترجمان هر دو از اعضای مرکز دایرة‌المعارف اسلامی بوده‌اند.

وی افزود: این کتاب در بخش ابتدایی‌اش نظری اجمالی و تاریخی به حوادث قرن نوزدهم فرانسه دارد و در ادامه فصل اول به اولین حضور رمانتیسم در فرانسه می‌پردازد. فصل دوم درباره رمانتیسم است و آثاری که نویسندگان، شاعران و هنرمندان فرانسه در این حوزه تولید کرده‌اند. آثار شاخص تولید شده در این‌باره در فصل دوم کتاب معرفی شده‌اند.

عابدینی ادامه داد: فصل سوم این کتاب هم درباره دوران رئالیسم از سال‌های 1850 تا 1900 میلادی است. این فصل زیرمجموعه و عناوین زیادی دارد. جنبش پارناس، رمان رئالیسم و ناتورالیسم و حضور این سبک‌ها در تئاترهای فرانسه نمونه‌ای از مطالب این فصل هستند. در فصل چهارم هم که فصل پایانی کتاب است، درباره سمبولیسم و ایده‌آلیسم در حوزه شعر، تاریخ و سخن به میان آمده و درباره نویسنده‌های این سبک‌ها مطالبی بیان شده است. این کتاب، یک کتاب علمی است که به خوبی ترجمه شده و در پایان نمایه فارسی هم دارد.

مدیر انتشارات سفیر اردهال گفت: ترجمه این کتاب، حدود یک سال و نیم تا 2 سال طول کشید و در این مدت چند بار به ارشاد رفت و برگشت. این کتاب چند بار مشروط شد و در نهایت با اعمال برخی اطلاحات مجوز چاپ گرفت. کتاب 212 صفحه خواهد داشت و این هفته به زیر چاپ خواهد رفت و به زودی منتشر خواهد شد.