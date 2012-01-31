درگیری پلیس با انقلابیون در الستره/ درخواست عفو بین الملل از آل خلیفه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، نیروهای امنیتی و ضد شورش بحرین شب گذشته به مردم انقلابی در شهرک الستره در جنوب منامه حمله ور شدند.

نیروهای آل خلیفه در این حمله گاز اشک آور و باتوم برای متفرق کردن معترضین استفاده می کردند و جوانان انقلابی بحرین نیز برای دفاع از خود به کوکتل مولوتف و آتش زدن لاستیک خودروها روی آوردند.

این اعتراضات در پی مراسم تشییع "محمد ابراهیم یعقوب" جوان 19 ساله بحرینی رخ داد. محمد یعقوب هفته گذشته پس از بازداشت به شدت شکنجه شده بود به طوری که این امر منجر به شهادت وی شد.

در حالی که آثار ضرب و شتم و ضربات باتوم در بدن وی آشکار بود اما مسئولان رژیم آل خلیفه مدعی شده اند که محمد یعقوب بر اثر مشکلات ناشی از کم خونی داسی شکل کشته شده است.

الجزیره نیز گزارش داد: سازمان عفو بین الملل از مسئولان رژیم آل خلیفه خواسته است که "فضیله مبارک" یکی از معترضان بحرینی را که تنها به اتهام شنیدن سرودهای انقلابی به 18 ماه زندان محکوم شده است را آزاد کنند.

فضیله مبارک پس از بازداشت و شکنجه به 18 ماه زندان محکوم شد و دادگاه تجدیدنظر نیز حکم وی را تایید کرد. گفتنی است حملات سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه علیه معترضین در آستانه سالگرد آغاز اعتراضات مردمی این کشور (14 فوریه) شدت بیشتری یافته است.