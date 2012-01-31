20 طرح صنعتی در سراسر استان هرمزگان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید عبدلی زاده دوشنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: طرحهای مذکور با سرمایه گذاری بیش از 17 میلیارد تومان زمینه اشتغال 168 نفر را در استان فراهم می کند.

وی عمده محصولات تولیدی این طرح ها را شامل لوله و اتصالات پلی پروپیلن، روکش کردن MDF و نئوپان، قطعات بتنی، بتون آماده، شستشو و دانه بندی شن و ماسه، سنگ گچ دانه بندی شده، مصنوعات فلزی وMDF، ساخت و تعمیر انواع شناورها و سازه های دریائی، شیرین کردن و تصفیه آب آشامیدنی و تیر بتنی برق اعلام کرد.

سرپرست سازمان صنعت،معدن و تجارت هرمزگان گفت: این طرحها در شهرستانهای بندرعباس، میناب، پارسیان، بندرلنگه، بندر خمیر، قشم و بستک به بهره برداری می رسد.

عبدلی زاده اظهارداشت: طرحهای مذکور با مشارکت بخش خصوصی و مساعدت دولت از محل اعتبارات بنگاههای زود بازده و صندوق ذخیره ارزی احداث شده است.