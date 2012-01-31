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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۲۵

عبدلی زاده:

20 طرح صنعتی در سراسر استان هرمزگان به بهره برداری می رسد

20 طرح صنعتی در سراسر استان هرمزگان به بهره برداری می رسد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان صنعت،معدن و تجارت هرمزگان از به بهره برداری رسیدن 20 طرح صنعتی با سرمایه گذاری بیش از170میلیارد ریال در ایام دهه مبارک فجر امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید عبدلی زاده دوشنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: طرحهای مذکور با سرمایه گذاری بیش از 17 میلیارد تومان زمینه اشتغال 168 نفر را در استان فراهم می کند.

وی عمده محصولات تولیدی این طرح ها را شامل لوله و اتصالات پلی پروپیلن، روکش کردن MDF و نئوپان، قطعات بتنی، بتون آماده، شستشو و دانه بندی شن و ماسه، سنگ گچ دانه بندی شده، مصنوعات فلزی وMDF، ساخت و تعمیر انواع شناورها و سازه های دریائی، شیرین کردن و تصفیه آب آشامیدنی و تیر بتنی برق اعلام کرد.

سرپرست سازمان صنعت،معدن و تجارت هرمزگان گفت: این طرحها در شهرستانهای بندرعباس، میناب، پارسیان، بندرلنگه، بندر خمیر، قشم و بستک به بهره برداری می رسد.

عبدلی زاده اظهارداشت: طرحهای مذکور با مشارکت بخش خصوصی و مساعدت دولت از محل اعتبارات بنگاههای زود بازده و صندوق ذخیره ارزی احداث شده است.

کد مطلب 1521477

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