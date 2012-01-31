جاده چابهار جان دانش آموزان ریگانی را تهدید می کند

خوبیار مشایخی در گفتگو با مهر اظهارداشت: وجود 7مدرسه در جاده ترانزیتی ریگان چابهار جان هزار و 700 دانش آموز را تهدید می کند.
وی گفت: با توجه به اینکه این مدارس در جاده ترانزیتی قرار دارند و دانش آموزان با مشکلاتی در زمینه عبور و مرور مواجه هستند.
مشایخی افزود: برای تردد این دانش آموزان در زمان عبور تمام اکیپ راهنمایی و رانندگی در این مسیر مستقر می شوند تا تمام دانش آموزان عبور کنند.
رئیس راهنمایی و رانندگی ریگان اضافه کرد: در شورای ترافیک شهرستان مصوب شد که در این مسیر پل هوایی توسط شهرداری احداث شود اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.
مشایخی ادامه داد: طی چند روز اخیر یک دستگاه ماشین با سرعت زیاد به یک دانش آموز برخورد کرد که منجر به مصدوم شدن وی شد.
وی از مسئولان شهرستان و استان خواست در زمینه احداث پل هوایی یا سرعت گیر در این مسیر اقدام کنند.
در ابتدای سال تحصیلی شهرداری ریگان اقدام به خط کشی جاده ترانزیتی ریگان چابهار کرد که متاسفانه به دلیل کیفیت نداشتن رنگ طی یک هفته پاک شد.
