  1. استانها
  2. سایر
۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۴۳

مشایخی در گفتگو با مهر:

جاده چابهار جان دانش آموزان ریگانی را تهدید می کند

جاده چابهار جان دانش آموزان ریگانی را تهدید می کند

ریگان - خبرگزاری مهر: رئیس راهنمایی و رانندگی ریگان با اشاره به وجود هفت مدرسه در حریم جاده ریگان - چابهار گفت: وجود این مدارس جان هزار و 700 دانش آموز را با خطر مواجه کرده است.

خوبیار مشایخی در گفتگو با مهر اظهارداشت: وجود 7مدرسه در جاده ترانزیتی ریگان چابهار جان هزار و 700 دانش آموز را تهدید می کند.

وی گفت: با توجه به اینکه این مدارس در جاده ترانزیتی قرار دارند و دانش آموزان با مشکلاتی در زمینه عبور و مرور مواجه هستند.

مشایخی افزود: برای تردد این دانش آموزان در زمان عبور تمام اکیپ راهنمایی و رانندگی در این مسیر مستقر می شوند تا تمام دانش آموزان عبور کنند.

رئیس راهنمایی و رانندگی  ریگان اضافه کرد: در شورای ترافیک شهرستان مصوب شد که در این مسیر پل هوایی توسط شهرداری احداث شود اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

مشایخی ادامه داد: طی چند روز اخیر یک دستگاه ماشین با سرعت زیاد به یک دانش آموز برخورد کرد که منجر به مصدوم شدن وی شد.

وی از مسئولان شهرستان و استان خواست در زمینه احداث پل هوایی یا سرعت گیر در این مسیر اقدام کنند.

در ابتدای سال تحصیلی شهرداری ریگان اقدام به خط کشی جاده ترانزیتی ریگان چابهار کرد که متاسفانه به دلیل کیفیت نداشتن رنگ طی یک هفته پاک شد.

کد مطلب 1521478

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها