انجام 500 کیلومتر برف روبی/ ایمن سازی نقاط پرحادثه در کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر، دیاری استواری با اعلام این مطلب افزود: در دی ماه سال‌جاری با توجه به بارش‌ های صورت گرفته در محورهای سروآباد میزان یک میلیون و 402 هزار مترمکعب برف روبی توسط 14 نفر از پرسنل با به کارگیری 11 دستگاه انواع ماشین ‌آلات انجام شده است.

وی ادامه داد: همچنین همزمان با عملیات برف روبی صورت گرفته و به ‌منظور یخ ‌زدایی سطح جاده‌ها هزار و 300 تن نمک و دو هزار و 600 تن شن مورد استفاده قرار گرفته است.

ایمن‌ سازی نقطه پرحادثه اجگره در مسیر سنندج - مریوان

مدیرکل راه و ترابری کردستان از ایمن ‌سازی نقطه پرحادثه پیچ اجگره واقع در مسیر سنندج- مریوان خبر داد.

عطاالله قادری گفت: عملیات ایمن‌سازی و اصلاح پیچ اجگره به عنوان یکی از اقدامات زودبازده و کم‌هزینه و به منظور کاهش تصادفات احتمالی از سال جاری شروع شده و کارهای اجرایی آن با حدود 20 درصد پیشرفت در حال انجام است.

وی بیان کرد: انتظار می‌رود با تامین بار مالی پروژه و در صورت وجود شرایط مناسب جوی در آینده نه چندان دور شاهد رفع و اصلاح این پیچ خطرناک باشیم.

بهره‌ مندی 380 خانوار روستای میانه ازراه بهسازی

رئیس راه و ترابری شهرستان سنندج از بهسازی و آسفالت راه روستایی میانه در این شهرستان با 40 درصد پیشرفت خبر داد.

یاسین خالدیان گفت: از جمله پروژه‌های فعال و مهم راه روستایی در سنندج، بهسازی و آسفالت راه میانه است که عملیات اجرایی آن با انجام خاک برداری، تسطیح، رگلاژ و اجرای ابنیه فنی لازم در طول یک و نیم کیلومتر آغاز و با پیشرفت 40 درصدی در دست اقدام است.

وی یادآور شد: در صورت اتمام پروژه 380 خانوار روستایی از نعمت راه بهسازی شده و مناسب بهره ‌مند می شوند.