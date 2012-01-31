اخبار کوتاه تبلیغات اسلامی کرمانشاه

به گزارش خبر گزاری مهر٬ حجت الاسلام سیدجوادموسوی با اشاره به فرارسیدن ایام الله دهه فجرگفت: انقلاب اسلامی ایران به تعبیرامام راحل(ره)انفجارنوربود، ظلمات دنیای مادی با این انفجاربه نوروحی وارزش های الهی روشن شد و درارکان جاهلیت مدرن شکاف به وجود آمد.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی دالاهو تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران تجلی شکوهمند حماسه ای است که در روزگار قحطی انسانیت صفحه ای زرین در تاریخ حیات آدمی گشود و صدای خداخواهی، معنویت، آزادی و استقلال را در گوش جهانیان طنین انداز کرد.



موسوی درپایان افزود: انقلاب اسلامی نه تنها سرنوشت کشور ما را تغییر داد واسلام را به حکومت نشاند بلکه بر کشورهای منطقه وقواعد بین المللی نیز تاثیر گذاشت وعرف نظام بین المللی را متحول کرد.



اهدا 200 متر زمین برای ساخت خانه عالم در روستای سلیمان آباد گیلانغرب



رئیس اداره تبلیغات اسلامی دالاهو گفت: خیرین روستای سلیمان آباد200 متر زمین برای ساخت خانه عالم دراین روستا اهداء شد.



حجت الاسلام سید جواد موسوی افزود: ساخت خانه های عالم درروستاها بسیارضروری است، چرا که با استقرار روحانی در روستاها فرهنگ ناب اسلام محمدی تقویت می شود.



وی درپایان گفت: هم اکنون تعداد زیادی خانه عالم در روستاهای این شهرستان در حال احداث است که با استقرار روحانی مستقر در این مکانهای فرهنگ دینی مردم ارتقا می یابد و توطئه های دشمن در بین جوانان خنثی خواهد شد.