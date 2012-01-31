16 اثر موسیقی در گلستان تولید شد

محسن ربانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این آثار شامل، موسیقی مقامی ترکمن و کتول، ارکسترال، دستگاهی و سنتی، پاپ و... است.

وی از شرکت اثر ارکسترال "خورشید مشرق" در سومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز حوزه هنری کشور خبر داد و گفت: در این اثر موسیقی که با آهنگسازی و تنظیم مسعود رستمی تولید شده اساتید برجسته‌ای چون کیوان ساکت، ناصر رحیمی، علیرضا خورشیدی فر، سیاوش ظهیرالدینی و... حضور دارند.

ربانی اظهار داشت: آثار دیگری نیز شامل آلبوم دیدار یار غایب، به یاد استاد مشکاتیان و موسیقی مقامی ترکمن "یاراشماز" به این جشنواره ارسال شده است.