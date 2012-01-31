نگرانی شدید از سرکوب آل سعود/ حق حرف زدن درباره سیاست را نداریم

به گزارش خبرنگار مهر در حاشیه نشست جوانان و بیداری اسلامی که روز گذشته در تهران پایان یافت با برخی از جوانان سعودی حاضر در نشست به گفتگو پرداختیم که البته آنان تاکید کردند به علت نگرانی ویژه خود نمی توانند به صورت رسمی مصاحبه کنند.

در این بین یکی از این جوانان شیعه ساکن شرق عربستان که نخواست نامش فاش شود، با اشاره به سیاستهای سرکوبگرانه آل سعود تاکید کرد: پس از حادثه "الخبر" درعربستان (در سال 1996) 15 نفر بازداشت شدند که همچنان در زندان بسر می برند و هیچ خبری از سرنوشت آنها در دست نیست.

وی افزود: مقامات آل سعود به خانواده های این زندانیان اجازه دیدار با فرزندانشان را نمی دهند و این افراد به زندانیان فراموش شده موسوم شده اند.

این جوان سعودی با اشاره به حضور قریب به 15 نفر از جوانان سعودی در نشست جوانان و بیداری اسلامی تاکید کرد: مقامات آل سعود نسبت به حضور جوانان در این اجلاس بسیار حساس هستند و آن را همچون ارتکاب جنایت می دانند.

وی تاکید کرد: در عربستان به ویژه مناطق شرقی که دارای اکثریت شیعه است همه ایمیلها، مکالمات تلفنی کنترل می شود و اخیرا در شهر الاحساء 4 نفر به اتهام ارسال ایمیل حاوی مطالب سیاسی بازداشت شدند.

وی با اشاره به نگرانی شدید مردم عربستان از صحبت کردن درباره مسائل سیاسی افزود: افرادی که اخیرا بازداشت شده اند ارتباطی با خارج نداشته اند و ایمیلها را برای یکدیگر ارسال می کرده اند.

خاطرنشان می شود در پی انفجار مقر اسکان نیروهای آمریکایی در شهر الخبر عربستان سعودی در سال 1996 ، دولت عربستان تصمیم گرفت برای فرونشاندن این غائله و سرپوش گذاشتن بر آن تعدادی از شهروندان شیعه عربستانی را بدون هیچ گونه مدرکی به عنوان متهم بازداشت کند.

پس از گذشت 14 سال از بازداشت این شهروندان، دستگاه قضایی عربستان هنوز از تفهیم اتهام بازداشت شدگان، محاکمه رسمی و یا در نظر گرفتن وکیل برای آنان خودداری می کند. این درحالی است که خبرگزاری آمریکایی اینترپرس سرویس در سال 2009 با انتشار گزارشی از توطئه FBI آمریکا و سازمان اطلاعات عربستان پرده برداشت و تاکید کرد این دو سازمان در پی آن بودند تا اتهامات را از عاملان اصلی حادثه الخبر دور کنند زیرا برخی از آنان که از اعضای سازمان القاعده بودند با رژیم عربستان سعودی در ارتباط بودند.

این خبرگزاری در پایان گزارش خود تاکید کرده بود که اف بی آی و سازمان اطلاعات عربستان سعودی با این توطئه کاری کردند تا عاملان اصلی این حادثه هیچ گاه شناخته نشوند.