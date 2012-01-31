تکمیل سد مخزنی هراز 500 میلیارد ریال اعتبار می خواهد

یدالله اکبر زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، روند پیشرفت سد هراز در آمل را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: سد هراز به عنوان بزرگترین سد مخزنی در شمال کشور طبق برنامه عقب نیست و هم اکنون حدود 22 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی افزود: برای اجرای سد مخزنی هراز حدود 500 میلیارد ریال اعتبار نیاز است که برابر پیشرفت طرح از سوی دولت اختصاص داده خواهد شد.



فرماندار آمل ادامه داد: سد و نیرگاه مخزنی هراز اکنون توسط قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) درحال اجرا است و خوشبختانه این قرارگاه با وجود تاخیر در اختصاص اعتبار، طرح را با شتاب به پیش می برد.



اکبرزاده در خصوص مشخصات فنی سد هراز آمل تصریح کرد: سد مخزنی هراز به طول 377 متر و با ارتفاع 150متر از پی، ظرفیت تنظیم بیش از 650 میلیون متر مکعب آب در پشت سد را دارد.



وی با اشاره به اینکه تولید 25 مگاوات برق در سد هراز آمل پیش بینی شده است افزود: با بهره برداری از سد هراز مشکلات کم آبی حدود 100هزار هکتاراز اراضی پایین دست سد شهرستانهای آمل، بابل، محمودآباد، فریدنکنار و بابلسر رفع و آب مورد نیاز بیش از یک میلیون نفر از ساکنان این مناطق تامین خواهد شد.



فرماندار آمل با تاکید بر اینکه هیچ مشکلات زیست محیطی درخصوص سد هراز وجود ندارد و پیش ازاین درخصوص آن حرف و حدیث های زیادی مطرح شده بود، با مجوز نهایی سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر عدم وجود مشکلات زیست محیطی، ساخت این سد با رعایت کامل مسائل زیست محیطی درحال انجام است.



سد هزار در فاصله حدود 24 کیلومتری شهر آمل در محور هراز بر روی روخانه پر آب هراز درحال ساخت است.