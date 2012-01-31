به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت بیش از یکسال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، افزایش بهای گاز طبیعی و صدور قبوض نجومی برای برخی از مشترکان خانگی و تجاری منجر به افزایش تخلفات گازی در سطح کشور شده است.

در حال حاضر در برخی از استان‌های کشور پدیده انشعابات غیر مجاز، دست کاری کنتور و سرقت گاز به میزان قابل توجه‌ای افزایش یافته که این پدیده منجر به اتخاذ تصمیات جدید به منظور مقابله با سارقان شبکه ملی گاز ایران شده است.

مصطفی کشکولی معاون مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران در تشریح مهمترین تصمیم گیری‌های انجام گرفته برای برخورد با سارقان گاز در سطح کشور، گفت: در حال حاضر با مشارکت شرکتها و ادارات گاز استانی 400 نیروی متخصص و آموزش دیده به طور شبانه روزی وضعیت شبکه گاز کشور را مورد بازرسی قرار می دهند.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر اینکه تاکنون علاوه بر بازرسی های فیزیکی از سطح شبکه ملی گاز طرح های جدیدی هم برای برخورد با تخلفات گازی تعریف شده است، تصریح کرد: بر این اساس پیش بینی می شود با نصب و راه اندازی کنتورهای هوشمند گاز و راه اندازی مرکز کالیبراسیون فشار قوی گاز ایران میزان تخلفات گازی به حداقل کاهش یابد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه برای برخورد با متخلفان گازی کشور یکسری محدودیت های قانونی هم وجود دارد، اظهار داشت: شرکت ملی گاز با هماهنگی با دستگاه های مختلف به دنبال رفع محدودیت های قانونی برای برخورد قانونی با هرگونه تخلف و سرقت گاز در کشور است.

وی یکی از اقدامات موثر برای مقابله با سارقان گازی را پرداخت "حق کشف" به نیروهای کاشف تخلفات گازی عنوان کرد و افزود: همزمان با اجرای این طرحها، بازرسی محسوس و نامحسوس از سطح شبکه ملی گاز هم در دستور کار قرار دارد.

ابتکارات سارقان برای سوزاندن گاز رایگان

پیگیری‎های خبرنگار مهر نشان می دهد که در حال حاضر در برخی از استان‌های کشور همچون کرمان، خوزستان و البرز سرقت از علمک‌های گاز و ایجاد انشعابات غیر مجاز به طور ماهرانه ای افزایش یافته است و همسو با افزایش تدابیر قانونی شرکت ملی گاز برخی از مشترکان سودجو هم طرح‌های ابتکاری برای استفاده از گاز رایگان تعریف کرده اند.

برخی از مشترکان سودجو با نصب یکسری فیلترها در کنتور گاز مانع چرخش سریع کنتورهای گاز می شوند ضمن آنکه در برخی از مناطق حتی از خطوط لوله فشار پایین گاز انشعاباتی به طور غیر مجاز گرفته شده است.

در برخی از موارد نوع سرقت گاز توسط برخی از مشترکان به قدری حرفه‌ای انجام می شود که ماموران شرکت ملی گاز ایران با گذشت چند ماه و تنها با مشاهده قبوض با رقم‌های پایین متوجه این تخلفات شده اند.

مجید بوجارزاده سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به راه اندازی سامانه کالیبراسیون صنعت گاز ایران در اینده ای نزدیک به مهر گفت: اجرای این سامانه هوشمند، علاوه بر شناسایی میزان دقیق انشعابات و تخلفات گازی، میزان حجم گازهای گمشده هم قابل شناسایی است.



وی با بیان اینکه اخیرا تفاهم نامه‌ای بین شرکت ملی گاز و موسسه استاندارد برای ایجاد این مرکز کالیبراسیون امضا شده است، تاکید کرد: با راه اندازی این مرکز تمامی تخلفات گازی قابل شناسایی خواهند شد.



کنتورهای هوشمند وارد بازار گاز ایران می‎‌شود

به گزارش مهر، نصب و راه اندازی کنتورهای هوشمند گاز مهمترین برنامه دولت برای کاهش خطای انسانی در محاسبه صورت حساب گاز مشترکان، به حداقل رساندن آمارهای دستکاری کنتورهای فعلی گاز و کاهش تخلفات گازی در کشور است.



تسهیل در روند اندازه گیری مصرف گاز، کنترل تقاضا، ارتقای دقت اندازه‌گیری گاز مصرفی، عدم مراجعه ماموران به درب منازل برای قرائت کنتور، دریافت اطلاعات کنتور از راه دور، کنترل میزان انتقال گاز و قطع شبکه در زمان زلزله از مهمترین مزیتهای نصب و راه اندازی کنتورهای هوشمند گاز به شمار می روند.



در حال حاضر نصب و راه اندازی نزدیک به 10 هزار کنتور هوشمند گاز برای مشترکان خانگی آغاز شده است که با تکمیل مراحل آزمایشی و ارزیابی به زودی با جمع آوری کنتورهای فعلی کنتورهای هوشمند جایگزین آنها خواهد شد.



با توجه به نوع تکنولوژی به کار رفته در کنتورهای هوشمند گاز در شراط فعلی ساخت بومی نخستین کنتور هوشمند گاز به پایان رسیده است و پیش بینی می شود تا چند روز آینده از این نسل جدید کنتورهای گاز به طور رسمی رونمایی شود.

هم اکنون 6 کارخانه داخلی برای تولید انبوه کنتورهای هوشمند گاز اعلام آمادگی کرده اند ضمن آنکه همزمان با بومی سازی کنتورهای گاز، نصب و راه اندازی بیش از یکهزار کنتور هوشمند گاز در تهران و برخی از کلانشهرهای کشور هم عملیاتی شده است.



پیش بینی می شود هزینه هر دستگاه کنتور هوشمند گاز حدود 100 تا 150 هزار تومان باشد که در صورت راه اندازی خط تولید انبوه هزینه ساخت این نسل جدید کنتورهای گاز کاهش می یابد اما هنوز قیمت قطعی این کنتورها به طور رسمی اعلام نشده است.