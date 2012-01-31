رانندگان کرمانشاهی خودروی خود را به زنجیر چرخ و وسایل گرمایشی مجهز کنند

یدالله محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بارش برف در شهرستان کرمانشاه همراه با دیگر مناطق استان در گردنه های برف گیر این شهرستان آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.

رئیس راه و ترابری شهرستان کرمانشاه تاکید کرد: از چند روز پیش این بارشها از سوی مسئولان ذیربط اعلام شده بود که برنامه های لازم برای مقابله به هرگونه شرایط خاص پیش بینی شده است.

محمدی افزود: از شب گذشته ماشین آلات برفروبی این اداره در خروجی و ورودی های شهر کرمانشاه مستقر شده اند.

رئیس راه و ترابری کرمانشاه گفت: هم اکنون تمام راههای کرمانشاه باز است و نیروهای این اداره برای هرگونه شرایط خاص در آمادگی کامل به سر می برند.

محمدی با هشدار به رانندگانی که قصد مسافرت به خارج از شهر را دارند، گفت: رانندگان مد نظر داشته باشند که به دلیل شرایط خاص آب و هوا و احتمال برف گرفتگی در جاده های استان، حتما خودروی خود را به زنجیر چرخ، وسایل گرمایشی و کمک های اولیه مجهز کنند.

وی در پایان افزود: شهروندان می توانند در صورت بروز هرگونه حادثه و اتفاق در جاده های برون شهری با تلفن گویای 141 و یا شماره تلفن 4233332 تماس داشته باشند.

براساس این گزارش، هم اکنون بارش برف در اکثر نقاط استان کرمانشاه ادامه دارد و با تلاش نیروهای راه و ترابری تمام مسیرهای برون شهری این استان باز است و عبور و مرور در آنها عادی است.