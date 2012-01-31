مشکل اصلی غرب فساد سیاسی و مالی است

به گزارش خبرگزاری مهر، تورنتو سان در تحلیل خود آورده است: این نکته قابل ذکر است که فریب های مالی و فساد سیاسی در وال استریت و واشنگتن منجر به بحران سیاسی کنونی شده و این اعتراضات هرگز به منزله حمله به کاپیتالیسم نیست.

در این مطلب آمده است: کاپیتالیسم مربوط به بازارهای آزاد و تامین قوانین و مقررات است و هیچ یک از شواهد در سال هایی که منتهی به بحران مسکن در سال 2008 شد بخش مهمی از اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار نداد و از آن زمان ما هرگز بطور کامل احیای اقتصادی نداشته ایم و آنچه که اتفاق افتاده پیچیده شده و بانک های وال استریت به فریبکاری دست زدند. آنها به طور عمده بانکهای تجاری و شرکتهای رهن مسکن را تشویق کردند تا به مردم علائمی از وام هایی را برای مسکن بدهند که آنها توانایی پرداخت آن را ندارند. استفاده از چنین استدلال ناسالمی مهم نیست ،زیرا که قیمت های خانه ها مدام در حال افزایش بوده است.



در ادامه این مطلب به طور تفصیلی به شیوه های فریب بانک های وال‌استریت اشاره می کند و در بخش دیگری فساد سیاسی حاکم بر واشنگتن را مورد بحث قرار می دهد و می نویسد: سیاستمداران این فساد را که وال استریت با خود آورده بود عملیاتی کردند آنها میلیون ها دلار کمک های مالی از بخش های خدمات مالی آمریکا دریافت کردند و وام هایی را از رهبران فاسد وام دهنده مسکن که خودشان در حال فریبکاری بودند پذیرفتند.



تورنتو سان می نویسد: کنگره آمریکا در چنین منجلابی از فساد گرفتار شده و این در حالی است که دولت باراک اوباما با بانک های وال استریت که در بین کمک کنندگانش هستند و خود در سخنرانی سالیانه اش نیز به آن اشاره کرد روابط خوبی دارد. روابط خوب اعضای مجلس سنا و مجلس نمایندگان که این روزها محرم راز این بانک ها هستند سبب شده تا هرگز این فعالیت ها برای آنها غیر قانونی محسوب نشود. در همان حین که کنگره بازارهای مالی را مقررات زدایی می کند در همان حین نیز به شرکت های قدرتمند دولتی مانند شرکت های "فنی مائه" و "فردریک مک" که دو شرکت غول وام دهنده مسکن هستند کمک می کند تا دست بالا را در بازارها داشته باشند و این در حالی است که این شرکت‌ها فریب‌های مالی زیادی را انجام می دهند تا بده بستان های مالی را تقویت کنند و هیچ کس هم روانه زندان نمی شود.



نویسنده این مطلب در ادامه فرصت را غنیمت شمرده تا از کاپیتالیسم دفاع کند اما عامل بروز جنبش وال استریت را فساد حاکم مالی بر وال استریت و سیاستمداران واشنگتن می داند و به جنبش والی استریت هم هشدار می دهد تا به دام چپ های افراطی نیفتند.