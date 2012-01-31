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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۱۴

رسولی در گفتگو با مهر:

کتابهای نمایشگاه مازندران نیاز نسل جوان را برآورده نمی کند

کتابهای نمایشگاه مازندران نیاز نسل جوان را برآورده نمی کند

میاندرود - خبرگزاری مهر: امام جمعه میاندرود گفت: محتوای کتابهای عرضه شده در نمایشگاه هشتم کتاب مازندران، نیاز مردم و نسل جوان را برآورده نمی کند.

حجت الاسلام سید مجتبی رسولی در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب مازندرن گفتگو با خبرنگار مهر با بیان ضرورت مطالعه کتاب در زندگی بشر، بزرگترین سرمایه هستی را کتاب دانست و افزود: افراد زیادی در دانشگاهها و حوزه ‌ها داریم که باید کتابهایی متناسب با نیاز آنان و جامعه تالیف شود.

امام جمعه میاندرود با اشاره به رشد سریع علم و تنوع شاخه‌های مختلف علمی، کتابهای مورد نیاز برای استفاده نسل جوان را کم دانست و گفت: ممکن است که مسئولان فرهنگی کشور با توجه به آمار چاپ و نشر در کشور، وضعیت کتاب را مطلوب بدانند اما کتابهایی که محتوای آن در زندگی مردم تاثیرگذار باشد و به درد نخبگان جامعه بخورد، کم است.

وی با اشاره به قیمت زیاد بیشتر کتابها آن را یکی از دلایل بی میلی جوانان به کتاب و کتابخوانی دانست و افزود: گرانی کتابها موجب کم شدن استقبال جوانان به مطالعه می‌ شود.

امام جمعه میاندورد با بیان اینکه باید نویسندگان و مولفان وارد میدان شوند و کتابهایی با کیفیت مطلوب و ارزان چاپ کنند، گفت: ناشران باید تسهیلاتی برای جوانان قائل شوند تا آنهایی که علاقه‌ای به کتاب ندارند به این امر رغبت کنند.

رسولی با اشاره به ضرورت تبلیغات برای آثار و کتابهای حوزه معرفت و دین گفت: امروزه جوانان ما وقتی به یک کتابفروشی، کتابخانه و یا نمایشگاه مراجعه می‌کنند به زیبایی کتاب و تبلیغات آن توجه می ‌کنند و اندیشمندان را نمی‌شناسند.

وی گفت: باید در حوزه کتابهای دینی تبلیغ شایسته انجام شود تا در راستای افزایش بصیرت و معرفت جامعه، نسل جوان پاسدار ارزشهای انقلاب اسلامی باشد.

کد مطلب 1521491

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