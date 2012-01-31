لغو پروازهای فرودگاه ایلام/ بهره برداری از طرحهای مختلف استان

به گزارش خبرگزاری مهر، بارش شدید باران و برف سبب لغو پروازهای روز سه شنبه این فرودگاه شد.
فرودگاه شهدای ایلام دارای دو پرواز رفت و برگشت به تهران است که پرواز صبح این فرووگاه به دلیل شرایط جوی لغو شده است.
در پروازهای روزانه فرودگاه ایلام 400 مسافر در مسیرهای رفت و برگشت تهران و ایلام جا به جا می شوند.
بارش برف و باران در استان ایلام
از صبح امروز بارش شدید برف و باران مناطق مختلف استان ایلام را در برگرفته است.
در سال جاری به دلیل خشکسالی مشکلاتی برای کشاورزان و طبیعیت استان ایلام پیش آمده که بارش برف و باران هم مردم استان و هم طبیعیت را خوشحال کرده است.
بهره برداری از 14 طرح عمرانی در ملکشاهی
فرماندار ملکشاهی گفت: در دهه فجر امسال 14 طرح عمرانی در ملکشاهی به بهرهبرداری میرسد.
عباس نصراللهی اظهار داشت: این طرحها در بخشهای راه سازی، بهداشت، آموزش اجرا شده و برای اجرای این طرحها 60 میلیارد ریال هزینه شده است.
وی بیان داشت: عمران شهری، روستایی، آموزشی و اجرای طرح هادی و آسفالت معابر بخشی از این طرحها هستند.
افزایش صدور کالا از ایلام
صدور کالا توسط تعاونیهای مرزنشین استان ایلام به کشور عراق افزایش یافته است.
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان ایلام گفت: از ابتدای امسال تاکنون صادرات و واردات تعاونیهای مرزنشین استان معادل 7 میلیون دلار بوده است.
علیرضا زرگوش افزود: از مجموع 16 تعاونی مرزنشین استان ایلام هشت تعاونی با 109 هزار عضو در مرز مهران فعالیت دارند. وی گفت: این تعداد تعاونی کالاهای مختلفی از جمله برنج را وارد استان ایلام میکنند.
وی بیان داشت: تعاونیهای مرزنشین در استان ایلام امکان تبادل 53 قلم کالا را دارند.
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان ایلام گفت: قانونگذار تعرفه گمرکی موادغذایی را صددرصد و تعرفه گمرکی سایر کالاها را بین 30 تا 50 درصد حذف کرده است.
بهگفته وی تعاونیهای مرزنشین در استان ایلام میتوانند با بهرهگیری از این مزیت نسبت به واردات کالا اقدام کنند.
دبستانهای ایوان یک نوبته هستند
8 هزار دانشآموز در 100 واحد آموزشی شهرستان ایوان مشغول به تحصیل هستند.
مجید عباسی رئیس آموزش و پرورش ایوان افزود: این اداره دوهزار پرسنل آموزشی و 7 مجتمع روستایی و 3 مجتمع شهری
وی با اشاره به تغییر نظام آموزشی کشور، یادآور شد: از سال آینده تحصیلی دانش آموزان 32 کلاس پایه پنجم در پایه ششم نامنویسی خواهند شد و در همان مدرسه قبلی ادامه تحصیل میدهند.
رئیس آموزش و پرورش ایوان افزود: این اداره از نظر نیروی انسانی و فضای آموزشی مشکلی ندارد.
وی همچنین از بهرهبرداری زمین چمن این اداره در دهه فجر خبر داد.
بازی محلی "دال پلان" در فهرست آثار معنوی کشور ثبت شد
مدیرکل ورزش و امور جوانان استان ایلام گفت: ورزش محلی 'دال پلان' در فهرست آثار معنوی کشور ثبت شده است.
فرزاد فتاحی اظهار داشت: 'دال پلان' یکی از بازی های رایج بومی محلی استان ایلام است که با پیگیری های اداره کل ورزش و جوانان و اداره کل میراث فرهنگی استان در فهرست آثار معنوی کشور ثبت شده است.
وی یادآور شد: در این بازی شرکت کنندگان که بیشتر مردان هستند، در قالب دو تیم در مقابل هم قرار می گیرند.
10 طرح عمرانی در ایوان به بهره برداری می رسد
فرماندار ایوان از افتتاح 10 طرح عمرانی همزمان با دهه مبارک فجر در این شهرستان خبر داد.
مجید بیگلریان اظهار داشت: برای اجرای این طرح ها 360 میلیارد ریال هزینه شده است.
وی تصریح کرد: این طرح ها در بخش های عمرانی و زیر بنایی بوده و نقش مهمی در توسعه شهرستان دارند.
دهیاری ها مشارکت عمومی در بخش های مختلف را جلب کنند
معاون عمرانی استاندار ایلام تأکید کرد: دهیاری ها برای موفقیت درکارها باید همواره مشارکت عمومی را به منظور اجرای طرح ها در بخش های مختلف جلب کنند.
احمد کرمی در همایش فرمانداران استان اظهار اشت: ارتقا شاخص های روستایی از مهمترین برنامه های مدیریت استان در اجرای طرح ها و پروژه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده است.
وی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت مردم در توسعه روستاها موثر است، تشریح کرد:پتانسیل بالای مردم در پیشبرد برنامه های رشد و توسعه روستاها مهم و غیر قابل انکار است.
کرمی اقدامات انجام گرفته در زمینه خدمات زیربنایی روستاهای استان را خوب ارزیابی کرد و گفت: نباید فرهنگ تولید از روستاها دور شود.
این مسئول با اشاره به مشارکت مردم در طرح ها و پروژه های روستایی افزود: استفاده از ظرفیت مشارکتی مردم در بخش تعاونی دهیاری ها در برنامه پنجم توسعه دیده شده است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد:مدیران با شهامت در تصمیم گیری و استفاده از مشارکت عمومی مردم در عملیاتی نمودن طرح ها و برنامه های مرتبط با حوزه های روستایی، زمینه پیشرفت و بهبود وضعیت این مناطق را فراهم کنند.
هر رأی تیری زهرآلود به قلب دشمنان انقلاب است
استاندار ایلام گفت: هر رأی تیری زهرآلود به قلب دشمنان نظام مقدس جمــهوری اسلامی است.
مجتبی اعلایی اظهار داشت: ملت شریف ما باید بداند حضور پرشور و گسترده در انتــخابات یک ضرور اجتناب ناپذیر خواهد بود وگامی در جهت خنثی نمودن تهدیدات بیگانگان علیه نظام مقدس جمهوری اســلامی است.
این مسئول بیان کرد: باید از رهنمودهای امام (ره) برای شرکت در انتخابات بهره بگیریم که شرکت در انتخابات نه فقط یک وظیفه اجتماعی و ملی بلکه یک وظیفه شـرعی و الــهی است که بر هــر هموطنی واجب است در انتخابات شرکت کند.
وی به حساسیت شرایط فعلی اشاره کرد و اظـهار داشت: در جهت حفظ نظام ، ملــت شریف با هوشیاری بسیار باید در رویداد اسلامی و سیاسی شرکت کند تا دشمنان اسلام برای همیشه مأیوس شوند.
جشنواره سراسری عکس فرهنگ اقوام ایرانی در ایلام برگزار می شود
دبیر جشنواره سراسری عکس فرهنگ اقوام ایرانی گفت: این جشنواره 16 تا 21 بهمن ماه سال جاری در درهشهر از توابع استان ایلام برگزار خواهد شد.
منوچهر تتری بیان کرد: این جشنواره با هدف آشنایی عکاسان و مخاطبان آنان با فرهنگ و خرده فرهنگهای اقوام ایران برگزار میشود.
وی اضافه کرد: بیش از یک هزار و 500 اثر از عکاسان کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که در نهایت 40 عکس به بخش مسابقه راه می یابد.
نظر شما