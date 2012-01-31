لغو پروازهای فرودگاه ایلام/ بهره برداری از طرحهای مختلف استان

به گزارش خبرگزاری مهر، بارش شدید باران و برف سبب لغو پروازهای روز سه شنبه این فرودگاه شد .

فرودگاه شهدای ایلام دارای دو پرواز رفت و برگشت به تهران است که پرواز صبح این فرووگاه به دلیل شرایط جوی لغو شده است .

در پروازهای روزانه فرودگاه ایلام 400 مسافر در مسیرهای رفت و برگشت تهران و ایلام جا به ‌جا می شوند .

بارش برف و باران در استان ایلام

از صبح امروز بارش شدید برف و باران مناطق مختلف استان ایلام را در برگرفته است .

در سال جاری به دلیل خشکسالی مشکلاتی برای کشاورزان و طبیعیت استان ایلام پیش آمده که بارش برف و باران هم مردم استان و هم طبیعیت را خوشحال کرده است .

بهره برداری از 14 طرح عمرانی در ملکشاهی

فرماندار ملکشاهی گفت: در دهه فجر امسال 14 طرح عمرانی در ملکشاهی به بهره‌برداری می‌رسد .

عباس نصراللهی اظهار داشت: این طرح‌ها در بخش‌های راه‌ سازی، بهداشت، آموزش اجرا شده و برای اجرای این طرح‌ها 60 میلیارد ریال هزینه شده است .

وی بیان داشت: عمران شهری، روستایی، آموزشی و اجرای طرح هادی و آسفالت معابر بخشی از این طرحها هستند .

افزایش صدور کالا از ایلام



صدور کالا توسط تعاونی‌های مرزنشین استان ایلام به کشور عراق افزایش یافته است .

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان ایلام گفت: از ابتدای امسال تاکنون صادرات و واردات تعاونی‌های مرزنشین استان معادل 7 میلیون دلار بوده است .



علیرضا زرگوش افزود: از مجموع 16 تعاونی مرزنشین استان ایلام هشت تعاونی با 109 هزار عضو در مرز مهران فعالیت دارند. وی گفت: این تعداد تعاونی کالاهای مختلفی از جمله برنج را وارد استان ایلام می‌کنند .



وی بیان داشت: تعاونی‌های مرزنشین در استان ایلام امکان تبادل 53 قلم کالا را دارند .



مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان ایلام گفت: قانونگذار تعرفه گمرکی موادغذایی را صددرصد و تعرفه گمرکی سایر کالاها را بین 30 تا 50 درصد حذف کرده است .



به‌گفته وی تعاونی‌های مرزنشین در استان ایلام می‌توانند با بهره‌گیری از این مزیت نسبت به واردات کالا اقدام کنند .

دبستان‌های ایوان یک نوبته هستند



8 هزار دانش‌آموز در 100 واحد آموزشی شهرستان ایوان مشغول به تحصیل هستند .



مجید عباسی رئیس آموزش و پرورش ایوان افزود: این اداره دوهزار پرسنل آموزشی و 7 مجتمع روستایی و 3 مجتمع شهری

وی با اشاره به تغییر نظام آموزشی کشور، یادآور شد: از سال آینده تحصیلی دانش آموزان 32 کلاس پایه پنجم در پایه ششم نام‌نویسی خواهند شد و در همان مدرسه قبلی ادامه تحصیل می‌دهند .



رئیس آموزش و پرورش ایوان افزود: این اداره از نظر نیروی انسانی و فضای آموزشی مشکلی ندارد .



وی همچنین از بهره‌برداری زمین چمن این اداره در دهه فجر خبر داد .

بازی محلی "دال پلان" در فهرست آثار معنوی کشور ثبت شد

مدیرکل ورزش و امور جوانان استان ایلام گفت: ورزش محلی 'دال پلان' در فهرست آثار معنوی کشور ثبت شده است .

فرزاد فتاحی اظهار داشت: 'دال پلان' یکی از بازی های رایج بومی محلی استان ایلام است که با پیگیری های اداره کل ورزش و جوانان و اداره کل میراث فرهنگی استان در فهرست آثار معنوی کشور ثبت شده است .

وی یادآور شد: در این بازی شرکت کنندگان که بیشتر مردان هستند، در قالب دو تیم در مقابل هم قرار می گیرند .

10 طرح عمرانی در ایوان به بهره برداری می رسد

فرماندار ایوان از افتتاح 10 طرح عمرانی همزمان با دهه مبارک فجر در این شهرستان خبر داد .

مجید بیگلریان اظهار داشت: برای اجرای این طرح ها 360 میلیارد ریال هزینه شده است .

وی تصریح کرد: این طرح ها در بخش های عمرانی و زیر بنایی بوده و نقش مهمی در توسعه شهرستان دارند .

دهیاری ها مشارکت عمومی در بخش های مختلف را جلب کنند

معاون عمرانی استاندار ایلام تأکید کرد: دهیاری ها برای موفقیت درکارها باید همواره مشارکت عمومی را به منظور اجرای طرح ها در بخش های مختلف جلب کنند .

احمد کرمی در همایش فرمانداران استان اظهار اشت: ارتقا شاخص های روستایی از مهمترین برنامه های مدیریت استان در اجرای طرح ها و پروژه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده است .

وی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت مردم در توسعه روستاها موثر است، تشریح کرد:پتانسیل بالای مردم در پیشبرد برنامه های رشد و توسعه روستاها مهم و غیر قابل انکار است .

کرمی اقدامات انجام گرفته در زمینه خدمات زیربنایی روستاهای استان را خوب ارزیابی کرد و گفت: نباید فرهنگ تولید از روستاها دور شود .

این مسئول با اشاره به مشارکت مردم در طرح ها و پروژه های روستایی افزود: استفاده از ظرفیت مشارکتی مردم در بخش تعاونی دهیاری ها در برنامه پنجم توسعه دیده شده است .

وی در پایان ابراز امیدواری کرد:مدیران با شهامت در تصمیم گیری و استفاده از مشارکت عمومی مردم در عملیاتی نمودن طرح ها و برنامه های مرتبط با حوزه های روستایی، زمینه پیشرفت و بهبود وضعیت این مناطق را فراهم کنند .

هر رأی تیری زهرآلود به قلب دشمنان انقلاب است

استاندار ایلام گفت: هر رأی تیری زهرآلود به قلب دشمنان نظام مقدس جمــهوری اسلامی است .

مجتبی اعلایی اظهار داشت: ملت شریف ما باید بداند حضور پرشور و گسترده در انتــخابات یک ضرور اجتناب ناپذیر خواهد بود وگامی در جهت خنثی نمودن تهدیدات بیگانگان علیه نظام مقدس جمهوری اســلامی است .

این مسئول بیان کرد: باید از رهنمودهای امام (ره) برای شرکت در انتخابات بهره بگیریم که شرکت در انتخابات نه فقط یک وظیفه اجتماعی و ملی بلکه یک وظیفه شـرعی و الــهی است که بر هــر هموطنی واجب است در انتخابات شرکت کند .

وی به حساسیت شرایط فعلی اشاره کرد و اظـهار داشت: در جهت حفظ نظام ، ملــت شریف با هوشیاری بسیار باید در رویداد اسلامی و سیاسی شرکت کند تا دشمنان اسلام برای همیشه مأیوس شوند .

جشنواره سراسری عکس فرهنگ اقوام ایرانی در ایلام برگزار می شود

دبیر جشنواره سراسری عکس فرهنگ اقوام ایرانی گفت: این جشنواره 16 تا 21 بهمن ماه سال جاری در دره‌شهر از توابع استان ایلام برگزار خواهد شد .

منوچهر تتری بیان کرد: این جشنواره با هدف آشنایی عکاسان و مخاطبان آنان با فرهنگ و خرده فرهنگ‌های اقوام ایران برگزار می‌شود .