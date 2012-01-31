به گزارش خبرنگار مهر، این اثر که نخستین مجموعه داستان عطیه راد نیز هست شامل 16 داستان است که در کتابی 116 صفحهای به چاپ رسیده است.
پامزار، پشت قبرستان، کتیبه، شام آخر، ساعت مچی، اشک مصنوعی، فیلمهای تکراری، گندم، قالی، این داستان چند راوی دارد، خانم شاعر، تپه سیلک، حالا یک کلاه آفتابی قرمز دارم، من سوسکها را دوست دارم، پشت باغ فین و آب که نعمت خداست عنوان داستانهای این مجموعه است.
در قسمتی از این کتاب میخوانیم: نرسیده عصایش را زمین گذاشت و کیسهها را باز کرد. اگر حال به این منوال نبود شاید کسی لب به شوخی وامیکرد، ولی همه ساکت ماندند تا خودش بگوید: «میبینم که به خیالتان رسیده سجل آوردم و پول که بشود باز رای خرید. نه آقا! خبر به ما هم رسید. این تن سرد و گرم زیاد دیده. این مردم اگر قرار نیست رایشان جایی قبول شود همان بهتر که سجل نداشته باشند. اینها را آوردهام که فردا از اول وقت با هر سجل پنج قران پول بگذاریم بانک. بگذار این سجلها باشد کنار پولها. از کجا معلوم شاید ارج و قرب پیدا کرد!» همین شد. از درایت ایشان صفی که میبایست کشیده میشد توی مدرسه و زورخانه و مسجد برای رای دادن یک هفته زودتر کشیده شد پشت در بانکها.
بانکیها هم البته با مردم بودند و همدل که همه شناسنامهها را گرفتند و تا بعد از وقت اداری به اسم یکییکی سجلها پرونده درست کردند. سرهنگ شیبانی پیغام فرستاد: «هیچچیز معلوم نیست. انگار قرار است دیگر کسی جرئت نکند بگوید کاشیهای ترسو! تا خدا چه بخواهد. هر چه شد همه با هم هستیم.»
این کتاب نود و هفتمین جلد از مجموعه «جهان تازه داستان» نشر چشمه است.
نشر چشمه «حالا یک کلاه آفتابی قرمز دارم» را در قطع رقعی و با قیمت 2800 تومان، شمارگان 1500 نسخه به بازار کتاب عرضه کرده است.
نظر شما